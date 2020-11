Elections présidentielles 2020 : les liens entre Kaboul et Washington devraient être renforcés selon le président afghan

Le président afghan Ashraf Ghani a annoncé dimanche que les liens entre Kaboul et Washington devraient être renforcés autour de sujets tels que le contre-terrorisme et le processus de paix, alors qu’il félicitait Joe Biden pour sa victoire électorale. "L’Afghanistan a hâte de continuer et d’approfondir son partenariat stratégique multidimensionnel avec les Etats Unis – notre partenaire fondateur – compris pour le contre-terrorisme et amener la paix en Afghanistan", a écrit M. Ghani sur Twitter.

La victoire de M. Biden a aussi été bien accueillie par les habitants de Kaboul, qui pensent que le nouveau président pourrait ralentir ce que beaucoup voient comme un retrait trop rapide des troupes américaines.

L’administration du président américain Donald Trump a signé un accord avec les talibans le 29 février qui entérine le retrait des troupes américaines du pays d’ici mai 2021. Le départ des troupes étrangères a été l’un des piliers des efforts de M. Trump pour mettre fin à la plus longue guerre de l’histoire américaine. Son administration a accepté de se désengager totalement en échange de garanties sécuritaires de la part des talibans, notamment d’empêcher des groupes djihadistes transnationaux tels qu’al-Qaïda et l’Etat islamique d’opérer depuis l’Afghanistan.

Comme prévu, l’armée américaine a déjà fermé plusieurs bases à travers le pays et retiré des milliers de soldats.