Elections partielles au Royaume-Uni : les travaillistes conservent de justesse un de leurs bastions

Le Parti travailliste britannique a réussi à conserver sur le fil l'un de ses bastions dans le nord de l'Angleterre face aux conservateurs, lors d'une législative partielle qui avait valeur de test pour le chef de la principale formation d'opposition, Keir Starmer.

Avec 35,27% des voix, Kim Leadbeater, la soeur de la députée travailliste europhile Jo Cox, assassinée en 2016 à une semaine du référendum sur le Brexit, a remporté la circonscription de Batley et Spen (Yorkshire), aux dépens du tory Ryan Stephenson (34,42%), selon les résultats annoncés tôt vendredi. "Je suis absolument ravie que les gens de Batley et Spen aient rejeté la division et choisi de voter pour l'espoir", a déclaré la gagnante.

L'élection partielle avait été organisée jeudi dans cette circonscription qui vote travailliste depuis 1997 en raison du départ de la députée sortante, Tracey Brabin, élue mi-mai maire du West Yorkshire.

Donnant lieu à une campagne acrimonieuse, elle était scrutée de près dans une région où les conservateurs ont fortement progressé ces dernières années, brisant le "Mur rouge" du nord désindustrialisé de l'Angleterre historiquement acquis au Labour. Le camp de gauche avait en outre été affaibli par la candidature d'un ancien député et ex-travailliste, chef d'un petit parti radical, George Galloway, qui s'était lancé dans la course avec l'intention affichée de nuire à Keir Starmer.

Ce dernier a salué sur Twitter un "résultat fantastique" et "une campagne positive d'espoir" menée par Kim Leadbeater "face aux divisions".

Cette victoire, après la prise par les conservateurs d'un bastion travailliste en mai, celui de Hartlepool (nord-est), est un soulagement pour Keir Starmer, de plus en plus chahuté au sein de son parti. Plus centriste que son très à gauche prédécesseur Jeremy Corbyn, il a pris la tête du parti en avril 2020 à la suite de la déroute cinglante des travaillistes aux législatives, avec la promesse de remettre la formation sur les rails.