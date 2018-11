Les résultats des élections de mi-mandat qui se sont déroulées mardi 6 octobre aux Etats-Unis ont montré un pays profondément divisé. Les démocrates ont repris la majorité à la Chambre des représentants. Pour leur part, les républicains ont gagné des sièges au sénat. Le président Donald Trump va devoir cohabiter avec les démocrates dans l’une des deux chambres du Congrès.



Signe des tensions entre le camp démocrate et le camp républicain. Le président Trump a limogé son ministre de la Justice, Jeff Sessions, à la suite des élections de mi-mandat. Il était devenu la bête noire du chef de la Maison blanche parce qu’il s’était s'être récusé dans l'enquête russe.



Les relations entre les médias et le président américain se crispent encore plus. La Maison Blanche a annoncé mercredi soir avoir suspendu l'accréditation de Jim Acosta, le journaliste de CNN qui avait eu une vive altercation avec le président Trump lors d’une conférence de presse.



Notre correspondante à Washington, Sonia Dridi était présente lors de l’incident. Elle a couvert les élections de mi-mandat. Elle suit le parcours de Donald Trump depuis sa candidature.