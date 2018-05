Elections locales en Angleterre: un test pour Theresa May

Les bureaux de vote ont ouvert jeudi matin en Angleterre pour les élections locales. Malgré les enjeux plus cruciaux que sont le Brexit ou l'immigration, ce scrutin régional aura valeur de test important pour la Première ministre Theresa May. Les analystes s'attendent à une gifle pour les Conservateurs mais pas au point de forcer Mme May à faire un pas de côté. Le scrutin se clôturera à 22h00.

L'élection portera sur 4.370 postes à pourvoir répartis sur 150 conseils communaux.

Les élections de ce jeudi n'auront pas d'incidence directe sur la capacité de Theresa May à gouverner puisqu'aucun siège de parlementaire au niveau national n'est en jeu et qu'elle dispose d'une courte majorité garantie par la coalition qu'elle forme avec le parti nord-irlandais du DUP. Mais un mauvais résultat à ces élections locales donnerait évidemment du grain à moudre à ses opposants.