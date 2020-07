Élections législatives en Syrie : les USA dénoncent un scrutin "mis en scène" par Bachar al-Assad

Les Etats-Unis ont dénoncé lundi les élections législatives "truquées" organisées la veille en Syrie, estimant qu’elles avaient comme unique but de "conférer une fausse légitimité" au pouvoir de Bachar al-Assad.

Il s’agit des troisièmes élections parlementaires depuis le début en 2011 d’un conflit ayant fait plus de 380.000 morts et provoqué l’exode de millions de personnes, tandis que le pouvoir et ses piliers sont frappés de sanctions occidentales.

Washington dénonce "une mise en scène"

"Bachar al-Assad tente de présenter ces élections douteuses comme un succès contre un soi-disant complot occidental, mais en réalité c’est seulement le dernier d’une longue série de scrutins mis en scène par Assad, sans réelle liberté ni choix pour les Syriens"; a réagi la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus dans un communiqué.

"La Syrie n’a pas connu d’élections libres et justes depuis que le parti Baas d’Assad est arrivé au pouvoir" il y a un demi-siècle, a-t-elle ajouté, déplorant notamment que les millions de Syriens de l’étranger, dont une majorité de réfugiés, n’aient pas eu le droit de voter.