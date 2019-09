Elections législatives en Israël : Benjamin Netanyahu a perdu son pari face à Benny Gantz

Elections en Israël: déclarations de Benjamin Netanyahou ce mardi soir à Tel Aviv - 18/09/2019 Traduction Benjamin Netanyahou, premier ministre isréalien: "Il n'y aura pas et il ne peut y avoir de gouvernement qui s'appuie sur des partis arabes et antisionistes. Des partis qui nient l'existence même d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Des partis qui exaltent et louent les terroristes assoiffés de sang qui assassinent nos soldats, nos citoyens et nos enfants. " "Dans les jours à venir, nous convoquerons des négociations pour former un gouvernement sioniste fort et pour empêcher un gouvernement antisioniste dangereux." - "Dans les jours à venir, nous convoquerons des négociations pour former un gouvernement sioniste fort et pour empêcher un dangereux gouvernement antisioniste." - "Dans un proche avenir, l'accord du siècle avec mon ami, le président Trump, sera présenté. Et la manière dont les négociations avec le président seront gérées définira l'avenir de l'État d'Israël pour des générations."