Elections gagnées, mais pari perdu pour Justin Trudeau

Plusieurs jours de patience seront peut-être encore nécessaires pour connaître les résultats définitifs des élections au Canada, où le dépouillement des quelque 800.000 bulletins envoyés par correspondance ne commence que ce mardi, histoire de s’assurer de l’absence de " doublons " (vote par correspondance et vote physique d’un même électeur), mais il n’y aura pas de surprise de dernière minute et le vainqueur est déjà connu : c’est le Premier ministre sortant Justin Trudeau, qui s’en est rapidement réjoui, considérant avoir obtenu "un mandat clair pour continuer à gouverner".

Mais en réalité, sa victoire n’est pas à la hauteur de ce qu’il espérait : selon les projections d’Elections Canada, qui organise le scrutin, le parti libéral de Justin Trudeau obtiendrait 158 des 338 sièges de la Chambre des communes, ce qui signifie donc qu’il n’aura pas la majorité et qu’il va, à nouveau, devoir composer un gouvernement minoritaire.

"Au Canada, il n’y a pas de coalition gouvernementale", explique Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine (Belgique/Amérique du Nord) à l’ULB, co-directeur d’AmericaS et grand connaisseur du Canada. "Pour nous Belges, c’est un peu surprenant mais là-bas, il n’y en a jamais. Si aucun parti ne remporte la majorité absolue qui est de 170 sièges, le gouvernement est minoritaire, ce qui signifie que sur chaque proposition de loi, il faut aller chercher une majorité dans l’un ou l’autre parti de l’opposition. Cela signifie surtout qu’il n’y a pas d’accord de gouvernement comme cela existe chez nous, et qu’il n’y a pas de ministre des autres partis, ce qui donne à ces autres partis un rôle important".

Un travail d’équilibriste

Au terme de cette élection, deux partis peuvent faire l’appoint : d’une part le Bloc québécois, un parti indépendantiste qui représente essentiellement les intérêts du Québec, et d’autre part, le NPD (le nouveau parti démocrate) que l’on qualifierait chez nous de centre gauche.

"Diriger un gouvernement minoritaire demande beaucoup d’interactions avec les députés de l’opposition", poursuit Serge Jaumain. "C’est un réal travail d’équilibriste, cela veut dire qu’on change de "coalition" d’un projet de loi à l’autre, c’est donc beaucoup plus difficile d’avoir une politique à très long terme, comme c’est le cas pour un gouvernement majoritaire, qui est sûr d’avoir le soutien de son parti tout au long de la législature. Mais il faut savoir que c’est habituel au Canada, et rien n’empêcherait un jour qu’il y ait une coalition pour former un gouvernement, mais c’est tellement ancré dans les mœurs qu’aucun des analystes ne pense que l’on pourrait voir cela un jour".

Ouf de soulagement

Dans ses premières prises de paroles après la publication des résultats partiels, Justin Trudeau a choisi la version optimiste, affirmant notamment que "Les Canadiens nous renvoient au pouvoir avec un mandat clair pour parvenir à sortir de cette pandémie et aller vers un avenir meilleur", mais en réalité, le Premier ministre doit surtout se sentir très soulagé.

Pour Serge Jaumain, le résultat de cette élection est en réalité " une claque " pour le chef de file des libéraux canadiens : "Il présente ça comme une victoire, mais la première question qu’il a posée aux électeurs, c’était "voulez-vous un gouvernement majoritaire ou non ?" et puis, la question s’est transformée et est devenue "voulez-vous un gouvernement libéral ou non ?", parce que pendant un moment de la campagne, les conservateurs étaient nettement en avance sur les libéraux, au point qu’à un certain moment, on a imaginé que le Canada aurait un gouvernement conservateur minoritaire. Finalement, Justin Trudeau peut pousser un ouf de soulagement car il a failli tout perdre !"

2021, répétition de 2019

Au pouvoir depuis 2015, Justin Trudeau s’était déjà retrouvé en position de devoir composer un gouvernement minoritaire après les élections de 2019, et c’est précisément parce qu’il voulait récupérer la majorité qu’il a pris l’initiative de convoquer les 27 millions d'électeurs devant les urnes pour des élections anticipées deux ans avant la date prévue, convaincu que sa gestion de la pandémie lui serait favorable. Ce pari-là est perdu, et Justin Trudeau, qui va rester Premier ministre, doit donc à présent trouver des soutiens…

"La particularité de ces gouvernements minoritaires, explique encore le co-directeur du Centre interdisciplinaire d’études sur les Amériques, "c’est que généralement, ils ne font pas un mandat complet. Des élections anticipées sont souvent déclenchées après un an, un an et demi, et c’est d’ailleurs ce qui s’est produit ici puisque le gouvernement de Justin Trudeau était minoritaire depuis 2019".

L’épreuve du discours du trône

Tout en formant son nouveau gouvernement, le Premier ministre canadien travaillera au programme de son troisième mandat qui sera officiellement présenté lors du "discours du trône", au parlement et en présence de la gouverneure générale Mary Simons, représentante de la reine Elizabeth II, chef d’Etat en titre du Canada.

Ce discours fera ensuite l’objet d’un vote de confiance qui constituera le premier test grandeur nature pour le Premier ministre du pays aux six fuseaux horaires.