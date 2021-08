Elections fédérales en Allemagne: la CDU dans le pétrin avant un scrutin qui s'annonce serré

62 millions d’Allemands seront appelés aux urnes, le 26 septembre prochain pour des élections fédérales, censées renouveler le parlement allemand, le Bundestag, et permettre la désignation du futur chancelier ou de la future chancelière. Pour l’heure, aucun favori ne tire réellement son épingle du jeu. Trois principaux partis sont en lice : les Verts, les socio-démocrates du SPD et les démocrates chrétiens de la CDU, le parti d’Angela Merkel. La chancelière sortante dont l’empreinte dans le monde politique allemand est encore très présente. Et le pays s’avance vers un avenir très incertain, car aucun des candidats à la succession de l’inoxydable chancelière, au pouvoir depuis 16 ans.

"C’est vrai que succéder Angela Merkel, c’est vraiment tourner une page historique pour n’importe quel candidat de la CDU, explique Henrik Uterwedde, politologue et chercheur à l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, et malheureusement pour la CDU, le candidat Armin Laschet ne fait pas le poids. Il ne réussit pas à s’imposer, y compris dans son propre parti, et le contraste entre Angela Merkel 'superstar', qui caracole encore en tête des sondages aujourd’hui, et le nouveau candidat de la CDU, montre un fossé entre les deux."

Ministre des Finances et vice-chancelier du gouvernement Merkel, leur chef de file, Olaf Scholz, est peu charismatique. Mais cet élu expérimenté de 60 ans fait pour le moment un sans-faute. Il a su tirer profit de la pandémie en rompant avec la "doxa" budgétaire allemande et débloquant des centaines de milliards d’euros pour soutenir l’économie. Il est en passe de réussir un "plan simple", selon l’hebdomadaire Der Spiegel : être élu en étant celui qui "ressemble le plus à la chancelière".

Henrik Uterwedde voit deux mouvements à l’œuvre, des mouvements dans l’opinion qui marquent visiblement cette campagne électorale. Le premier est "un mouvement long : c’est l’ascension du parti des Verts (Grünen), qui totalisait quelque 9% des voix il y a 4 ans. Maintenant, il est plutôt dans les 18 à 20% (des intentions de vote, ndlr), soit le double de son score. La seconde surprise est plus récente, elle concerne le SPD. Il y a 4 ou 6 semaines on aurait tablé sur une crise encore plus profonde du parti, car les sociaux-démocrates étaient à la troisième place, loin derrière là CDU et les Verts. Or, depuis quelques semaines, c’est maintenant le candidat du SPD qui grignote sur les autres. Il est largement en tête dans la popularité personnelle, devant Armin Laschet et Annalena Baerbock."