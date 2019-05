Elections européennes: quel est le bilan de présence de nos eurodéputés belges?

Les députés européens sont également deux semaines par mois dans notre capitale pour travailler en commission parlementaire, chacune étant spécialisée dans une matière précise. Certains d'entre eux siègent d'ailleurs dans plusieurs commissions , là ou se préparent réellement les lois. En plus de ce travail, certains eurodéputés sont également occupés par un nombre d'activités additionnelles comme des réunions avec leurs groupes politiques, des conférences de presse ou encore diverses rencontres. Ils peuvent ainsi être excusés pour certaines séances.

Les députés européens partagent leur temps de travail entre Strasbourg et Bruxelles. Ils sont ainsi quatre jours par mois en séance plénière en Alsace afin de débattre et voter les lois. Ces séances commencent généralement tôt le matin, aux environs de 9h, et durent parfois jusqu'à 23h le soir.

Les 21 eurodéputés belges

Marie ARENA

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Département: Collège électoral français

Parti national: Parti Socialiste (PS)

Candidate: 2e sur la liste PS à l'Europe

Taux de participation aux votes: 93.03%

Taux de présence en séance plénière: 92%

Hugues BAYET

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Département: Collège électoral français

Parti national: Parti Socialiste (PS)

Candidat: Non

Taux de participation aux votes: 93.45%

Taux de présence en séance plénière: 90%

Gérard DEPREZ

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Département: Collège électoral français

Parti national: Mouvement Réformateur (MR)

Candidat: Non

Taux de participation aux votes: 98.87%

Taux de présence en séance plénière: 100%

Philippe LAMBERTS

Groupe des Verts/Alliance libre européenne

Département: Collège électoral français

Parti national: Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Ecolo)

Candidat: 1er sur la liste Ecolo à l'Europe

Taux de participation aux votes: 90.8%

Taux de présence en séance plénière: 80%

Louis MICHEL

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Département: Collège électoral français

Parti national: Mouvement Réformateur (MR)

Candidat: Non

Taux de participation aux votes: 94.27%

Taux de présence en séance plénière: 82%

Frédérique RIES

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Département: Collège électoral français

Parti national: Mouvement Réformateur (MR)

Candidate: 2e sur la liste MR à l'Europe

Taux de participation aux votes: 93.85%

Taux de présence en séance plénière: 94%

Claude ROLIN

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)

Département: Collège électoral français

Parti national: Centre Démocrate Humaniste (CDH)

Candidat: Non

Taux de participation aux votes: 98.75%

Taux de présence en séance plénière: 100%

Marc TARABELLA

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Département: Collège électoral français

Parti national: Parti Socialiste (PS)

Candidat: Suppléant n°1 sur la liste PS à l'Europe

Taux de participation aux votes: 96.48%

Taux de présence en séance plénière: 97%

Pascal ARIMONT

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)

Département: Collège électorale germanophone

Parti national: Christlich Soziale Partei (CSP)

Candidat: 1er sur la liste CSP à l'Europe

Taux de participation aux votes: 96.7%

Taux de présence en séance plénière: 79%

Gerolf ANNEMANS

Groupe Europe des Nations et des Libertés

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Vlaams Belang

Candidat: Non

Taux de participation aux votes: 92.99%

Taux de présence en séance plénière: 95%

Ivo BELET

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Christen-Democratisch & Vlaams (CD&V)

Candidat: 11e sur la liste CD&V à l'Europe

Taux de participation aux votes: 84.92%

Taux de présence en séance plénière: 87%

Mark DEMESMAEKER

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Candidat: 4e sur la liste N-VA à l'Europe

Taux de participation aux votes: 91.61%

Taux de présence en séance plénière: 96%

Ralph PACKET

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Candidat: 7e sur la liste N-VA à l'Europe

Taux de participation aux votes: 98.56%

Taux de présence en séance plénière: 93%

Bart STAES

Groupe des Verts/Alliance libre européenne

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Groen

Candidat: 2e sur la liste Groen à l'Europe

Taux de participation aux votes: 98.17%

Taux de présence en séance plénière: 97%

Helga STEVENS

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Candidate: Non

Taux de participation aux votes: 98.02%

Taux de présence en séance plénière: 97%

Anneleen VAN BOSSUYT

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Candidate: Non

Taux de participation aux votes: 90.6%

Taux de présence en séance plénière: 87%

Kathleen VAN BREMPT

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Socialistische Partij.Anders (Sp.a.)

Candidate: 1ère sur la liste Sp.a à l'Europe

Taux de participation aux votes: 91.76%

Taux de présence en séance plénière: 92%

Tom VANDENKENDELAERE

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Christen-Democratisch & Vlaams (CD&V)

Candidat: Suppléant n°1 sur la liste CD&V à l'Europe

Taux de participation aux votes: 92.37%

Taux de présence en séance plénière: 91%

Hilde VAUTMANS

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open vld)

Candidate: 2e sur la liste Open vld à l'Europe

Taux de participation aux votes: 93.84%

Taux de présence en séance plénière: 96%

Lieve WIERINCK

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open vld)

Candidate: 11e sur la liste Open vld à l'Europe

Taux de participation aux votes: 98.09%

Taux de présence en séance plénière: 97%

Guy VERHOFSTADT

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Département: Nederlands Kiescollege

Parti national: Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open vld)

Candidat: 1er sur la liste Open vld à l'Europe

Taux de participation aux votes: 84.88%

Taux de présence en séance plénière: 73%

