Elections européennes: les pro-Bruxelles défilent à Varsovie

Et d’ajouter : « Nous sommes pour que la Pologne soit pour tous les Polonais, et non pour la caste des partis, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous devons être ensemble le 26 mai aux urnes pour pouvoir gagner ensemble. La Pologne libre dans une Europe libre. »

Les dirigeants de la coalition européenne (cofondés par la Plateforme civique (PO), le Parti populaire polonais (PSL), l'Alliance de la gauche démocratique (SLD), Nowoczesna et les Verts) ont annoncé leur volonté de « démontrer leur attachement aux valeurs européennes universelles » : liberté, égalité et fraternité.