Elections européennes: le report du Brexit provoque un casse-tête pour les sièges britanniques

Brexit : six mois de plus... et puis c'est tout ? - JT 19h30 - 11/04/2019 L'Union européenne donne 6 mois de plus au Royaume-Uni pour tenter de réussir sa sortie du cercle européen. Ce report du Brexit peut aller jusqu'au 31 octobre. Il écarte le spectre d'une séparation brutale. Le sommet de Bruxelles a été quelque peu tendu cette nuit.