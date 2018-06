Élections en Turquie : Ouverture des bureaux de vote

Plus de 56 millions d'électeurs turcs ont commencé à voter dimanche pour des élections présidentielle et législatives anticipées âprement disputées entre le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan et une opposition galvanisée par un candidat social démocrate, Muharrem Ince.

Les bureaux de vote ont ouvert à 5h GMT et fermeront à 14h GMT. L'enjeu de ce double scrutin est particulièrement important car il marquera le passage d'un système parlementaire à un régime présidentiel qu'appelle de ses voeux Erdogan, accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs.