Élections en Turquie: le parti pro-kurde entre au Parlement

L'heure est au dépouillement dans les différents bureaux de vote de Turquie. Plus de la moitié des bulletins de vote ont déjà été analysés et donnent, pour l'instant, le président Erdogan vainqueur. Si l'issue risque de ne pas surprendre, un événement plus inattendu est survenu lors des élections législatives qui avaient lieu simultanément : le parti pro-kurde HDP a atteint le seuil des 10% et entrera donc au Parlement.

Le parti HDP est mené par le candidat à la présidentiel, Selahattin Demirtas, qui a fait campagne depuis la prison où il est détenu puisque accusé d'activités "terroristes". Cette victoire du parti risque de contrecarrer quelque peu l'action de l'actuel président Erdogan s'il est élu. Le parti HDP n'avait jamais réussi à obtenir un pourcentage suffisant pour pouvoir être représenté au Parlement turc. C'est désormais chose faite.

Les voix obtenues par le parti pro-kurde iront à la coalition de l'opposition (CHP-IYI-SP) qui espère obtenir une majorité, mais qui, actuellement, est encore loin du compte puisque l'alliance entre le parti d'Erdogan et le MHP cumulent déjà à 55% des voix.