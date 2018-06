Élections en Turquie: l'actuel président, Recep Tayyip Erdogan, a voté

56,3 millions. C'est le nombre d'électeurs appelés à voter ce dimanche lors des élections législatives et présidentielles en Turquie. Parmi eux, l'actuel détenteur du pouvoir, Recep Tayyip Erdogan. Près de 181.000 bureaux de vote ont été mis en place, et sont ouverts entre 8h et 17h.

Une foule attendait Recep Tayyip Erdogan, 64 ans, à son arrivée à l'un des bureaux de vote d'Istanbul en début d'après-midi. Le président était accompagné de ses petits-fils et de sa femme, Emine. Plusieurs photos les montrent prenant fièrement la pose devant l'urne où Erdogan et son épouse ont déposé leur bulletin de vote.