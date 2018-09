Elections en Suède: l'extrême droite pourrait se retrouver en position d'arbitre

Depuis deux ans, les partis nationalistes progressent en Europe. Et ce sera sans doute le cas aussi lors des législatives de ce dimanche en Suède. La Suède, riche pays du nord, loin des images carte-postale, dont la question migratoire a agité toute la campagne. L'extrême-droite profite d'un terreau fertile : en Suède, même si le chômage est à son niveau le plus bas depuis 10 ns, les inégalités sociales se creusent dangereusement.

Le chef des Démocrates de Suède (SD), un parti classé à l'extrême droite, s'appelle Jimmie Akesson. A 39 ans, celui qu'on qualifie parfois de "gendre idéal" soigne chacune de ses apparitions. Son parti anti-immigration séduit. Un Suédois sur cinq serait prêt à lui donner sa voix. "C'est vrai que le parti était raciste au début, mais Jimmie est allé de l'avant pour changer tout ça", affirme Christer, un électeur séduit par les idées du SD.

Car oui, le parti qui pourrait devenir la deuxième force du pays est d'héritage néo-nazi. Un passé devenu pesant, alors que l'organisation extrême la plus violente de Suède se fait de plus en plus bruyante. L'objectif prioritaire des dirigeants : normaliser le mouvement. Il ne manque pas d'électeurs.... mais bien d'électrices. Tout au long de la campagne, l'un des objectifs principaux a été d'attirer les femmes de la classe ouvrière.

Pour Astrid Lofs, militante des Démocrates de Suède, "c'est très important, la sécurité. Dans le village, il y a beaucoup de trafic de stupéfiants. Alors les gens n'osent tout simplement plus sortir de chez eux. Il y a beaucoup de violence, des gens poignardés, volés, que ce soient des enfants ou des personnes âgées."

Pas d'augmentation des violences, et pourtant

Un discours qui fait mouche. Même si les données officielles ne font état d'aucune augmentation des actes de violence ces deux dernières années. Mais les régions reculées de Suède affichent leur vague à l'âme.

"On a eu beaucoup de migrants ici. Le plus haut taux de Suède. Et je dois dire que ça nous met pas mal la pression", assure Staffan Myrman, habitant de Ljusnarsberg, au centre de la Suède.

Ses détracteurs reprochent à Stefan Lofven, le Premier ministre sortant d'avoir grand ouvert les frontières de la Suède à 250 mille demandeurs d'asile entre 2014 et 2015, avant de les refermer. Cette crise migratoire à la suédoise, profitable à l'extrême droite, a poussé les autres partis à muscler leurs discours de campagne.

Stefan Lofven l'affirme désormais : "L'afflux de migrants de l'automne 2015 n'était pas tenable. Depuis nous avons réorienté notre politique migratoire. Afin que nous puissions conserver un niveau similaire à celui du reste de l'Union européenne"

En Suède, l'extrême droite pourrait donc bien se retrouver en position d'arbitre. Face à un gouvernement minoritaire, ils seront en embuscade pour le faire trébucher, à la moindre occasion.