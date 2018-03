Elections en Russie : paroles d'électeurs

On a répété encore et encore que le seul suspens de l'élection présidentielle russe, ce n'était pas de savoir qui allait l'emporter mais quel serait le taux de participation. Pour comprendre ce qui motive les russes à voter massivement pour Vladimir Poutine, le président sortant, nous sommes aller dans plusieurs bureaux de vote.

Qui d'autre que Vladimir Poutine? Des ballons aux couleurs du drapeau russe entourent la porte de l'école transformée en dimanche 18 mars en bureau de vote numéro 74. Nous sommes au centre de Moscou, une voiture de police est garée juste devant l'entrée. Beaucoup de personnes âgées montent péniblement la dizaine de marches qui les conduit vers le lieu ou elles pourront voter. Une petite dizaine de policiers sont présents à l'intérieur. Une dame d'un certain âge présente ses papiers puis se dirige doucement vers l'isoloir avant de glisser sa feuille dans une urne électronique qui enregistre son vote et la remercie d'avoir voté. Quand nous lui demandons si la campagne électorale était intéressante, elle nous répond : "C'était une campagne électorale comme les autres, ce n'est pas un cirque, tout le monde connait les candidats, les gens savent ce qu'ils veulent et pour qui voter." Mais alors à coté de quel nom parmi les huit candidats a-t-elle cocher une croix pour marquer son choix? "Pour qui j'ai voté? Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a que Poutine, c'est lui qui va rendre le pays plus fort et c'est important, sinon personne d'autre ne le fera." Nous lui demandons si les autres candidats ne sont pas crédibles. "Je ne sais pas s'ils sont crédibles mais les autres candidats ne m'intéressent pas trop."

Des milliers d'observateurs volontaires Assise dans un coin du bureau sur une chaise, Anastasia Osmova lève régulièrement la tête de son téléphone portable. A 21 ans, elle s'est portée volontaire pour être observatrice " Notre rôle aujourd'hui, c'est d'observer que la procédure se déroule dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas de fraudes, pas de bulletins en surnombre dans les urnes par exemple." La politique serait donc un sujet qui passionne cette jeune femme? "Non, je trouve que la politique n'est pas intéressante, il faudrait porter beaucoup plus d'attention aux jeunes, et qu'il y ait plus de justice dans ce pays." Quand on lui demande ce qu'elle pense du fait que tout le monde annonce déjà une nouvelle victoire pour Vladimir Poutine, elle affirme "Il sera réélu et à vrai dire, vu les autres candidats, c'est mieux que les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui."

Tout est mis en oeuvre pour que les gens aillent voter Autre bureau de vote dans la magnifique gare de Kazan à Moscou. Ce bureau de vote est particulier puisqu'ici, ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre aux urnes près de leur domicile ont la possibilité de voter. Sur plus de 107 millions d'électeurs, cela peut évidemment faire du monde. D'ailleurs ici la file ne désempli pas. Ce système existait déjà lors des précédents scrutins mais cette fois-ci, la procédure a été largement simplifiée puisqu'une simple demande permet de voter ou on le souhaite. Vladimir Rogozhin attend patiemment son tour dans la file et finit par glisser son bulletin dans l'urne transparente. Contrairement aux bulletins que l'on voit, ce n'est pas en face du nom de Vladimir Poutine qu'il a marqué son choix. " Je suis un peu loin de toutes ces choses politiques. Ce qui est important pour moi, c'est de voter contre le président actuel. Notre voix doit absolument être utilisée. Monsieur Groudinine me parait intéressant mais les sondages ne sont pas très bons. Ce que je reproche à Poutine? Ce serait très long à expliquer mais il faut toujours donner sa voix à l'autre. Ce n'est pas normal de rester au pouvoir si longtemps. Tout ce qu'on a obtenu n'est pas suffisant. Il a été élu la première fois sans programme et maintenant c'est pratiquement pareil. Le pouvoir autoritaire qui règne est dangereux. Mais il est un symbole de stabilité pour beaucoup de gens. Mais si chacun donne sa petite voix, il y a malgré tout moyen de changer les choses." A 17 heures, heure de Moscou, le taux de participation atteignait 51,9 %.

