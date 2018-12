Elections en RDC: vous n'avez rien compris à ce qu'il se passe au Congo? On fait le point

Les Congolais doivent se rendre aux urnes ce dimanche pour élire le successeur du président Joseph Kabila, plus de deux ans après la fin officielle de son second mandat. Reporté à trois reprises, ce vote décrit comme historique est marqué par un climat de tensions et d'incertitudes. Comment en est-on arrivé là? Explication.

Kabila renonce dans un climat de violences meurtrières

Fin 2016, le président Joseph Kabila est face à un problème: il arrive à la fin de son deuxième mandat et la Constitution lui interdit d'en briguer un troisième. Beaucoup le soupçonnent de vouloir s'accrocher au pouvoir, d'autant qu'aucun scrutin ne s'organise pour mettre en place sa succession. Dans un climat de violences meurtrières et d'affrontements avec une partie de la population, un accord est finalement trouvé entre le pouvoir et l'opposition.

Ces accords dits "de la Saint-Sylvestre" autorisent Joseph Kabila à rester président en attendant l'organisation d'élections générales, d'ici la "fin 2017". En contrepartie, un Premier ministre de l'opposition est nommé.

La tenue des élections et la nomination des candidats deviennent des enjeux majeurs. Mais la date butoir de fin 2017 n'est pas respectée et le vote est reporté fin 2018. La raison invoquée? Il serait techniquement impossible d'organiser ces élections dans les temps.

Entre-temps, Joseph Kabila reste au pouvoir.