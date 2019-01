La Commission éléctorale nationale indépendante (CENI) a donc annoncé cette nuit la victoire de Félix Tshisekedi aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Les premières réactions sont arrivées ce matin dans le pays. "Nous ne pouvons pas accepter ces résultats. Ils sont fabriqués" a déclaré Martin Fayulu, deuxième de ce scrutin, à la RTBF ce matin. Le porte-parole du vainqueur Félix Tshisekedi répond : "Je comprends qu’il soit déçu, mais le peuple congolais est souverain et il a tranché".



La Commission électorale avait reporté plusieurs fois l’annonce de ces résultats, et c’est finalement cette nuit, vers trois heures du matin, que le verdict est tombé. Selon l’organe responsable du scrutin en République démocratique du Congo, c’est l’opposant Félix Tshisekedi, fils du leader Etienne Tshisekedi, qui se retrouve en tête des sondages avec 7 millions de voix. Un résultat à prendre avec précaution puisque les autres parti ont encore la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Autre élément important : les circonscriptions de Beni, Butembo (Nord-Kivu, Est de la RDC) et Yumbi (Mai-Ndombe, Ouest de la RDC) n’ont pas pu voter. L’annonce a évidemment suscité de nombreuses réactions en RDC.

Eléctions en RDC - Les premières réactions sur place - © LUIS TATO - AFP Une vilaine escroquerie de Monsieur Naanga et de son camp politique Le principal perdant, l’opposant Martin Fayulu a dénoncé dans une interview donnée à nos collègues de Radio France Internationale un "putsch électoral" et des résultats qui n’ont "(…) rien à voir avec la vérité des urnes" selon lui. "C’est une vilaine escroquerie de M. Naanga et de son camp politique" a accusé Martin Fayulu, faisant référence à Corneille Naanga, le chef de la Céni. Celui qui est arrivé en deuxième position lors du scrutin annoncé cette nuit avec près de 6,4 million de voix a appelé "(...) tous ceux qui ont observés les élections" à "nous dire la vérité et publier les résultats". "On ne peut pas se taire, c’est une escroquerie, c’est une blague qu’on ne peut pas aujourd’hui accepter" a ajouté Martin Fayulu au micro de Rfi. Dans la foulée, une manifestation des partisans de Martin Fayulu a démarré ce matin à Kisangeni, au nord-est du pays. La police a tiré des gaz lacrymogènes et procédé à des tirs de sommation pour disperser les regroupements dans trois des cinq communes de la ville, selon des témoins. On nous a volé la victoire

"On nous a volé la victoire" criait un jeune homme dans le centre Kisangani ce matin. La police locale dit avoir trouvé des jeunes "entrain de mettre le feu à la maison du chef d’antenne provinciale de la Céni. Mais nous sommes arrivés à temps pour les disperser", a déclaré le colonel Guy Diabongo, commandant de la ville de Kisangani.



A noter que Jean-Yves le Drian s’est exprimé lui les résultats diffusés cette nuit par la Céni. Des résultats que le ministre français a jugé "non conformes" tout en s’exprimant sur Martin Fayulu, qui serait le vainqueur "à priori" selon lui.

Eléctions en RDC - Les premières réactions sur place - © CAROLINE THIRION - AFP Le clan Tshisekedi appelle au calme et rend hommage à Kabila "Le peuple congolais a tranché, c’est la rupture. Nous allons commencer sur une nouvelle voie, celle de la démocratie", ce sont les mots du porte-parole du vainqueur des élections Felix Tshisekedi ce matin. Louis d’or Ngalamulume, qui est le représentant de Tshisekedi à Bruxelles, a également réagi aux propos de l’opposant Martin Fayulu ce matin. Selon le porte-parole, le terme de "putsch électoral" est à mettre sur le compte de la déception : "Je comprends qu’il soit déçu du résultat, mais le peuple congolais est souverain et il a tranché". Pour le reste, le porte-parole de Tshisekedi a tenu à rendre hommage au président sortant Joseph Kabila tout en réfutant les accusations venant de Fayulu sur l’existence d’un accord entre Tshisekedi et Kabila sur les résultats du scrutin. "Le seul deal qui existe aujourd’hui, c’est que le peuple congolais s’est mis d’accord pour trancher et passer à une nouvelle étape (…) Rien ne pourra se faire désormais sans Félix Tshisekedi" ajoute Louis d’or Ngalamulume.



Le porte-parole de Félix Tshisekedi s’est également adressé directement au gouvernement belge, demandant à celui-ci de se montrer "sincère" et d’accepter la disponibilité du nouveau chef d’Etat, qui est "disposé à travailler avec tout le monde" alors que la Belgique n’a pas encore commenté les résultats de ces élections.