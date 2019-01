Elections en RDC: L'Eglise catholique conteste les résultats

La Commission électorale avait reporté plusieurs fois l’annonce de ces résultats, et c’est finalement cette nuit, vers trois heures du matin, que le verdict est tombé. Selon l’organe responsable du scrutin en République démocratique du Congo, c’est l’opposant Félix Tshisekedi, fils du leader Etienne Tshisekedi, qui se retrouve en tête des sondages avec 7 millions de voix. Un résultat à prendre avec précaution puisque les autres parti ont encore la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Autre élément important : les circonscriptions de Beni, Butembo (Nord-Kivu, Est de la RDC) et Yumbi (Mai-Ndombe, Ouest de la RDC) n’ont pas pu voter. L’annonce a évidemment suscité de nombreuses réactions en RDC.

Martin Fayulu, arrivé second selon les résultats publié cette nuit par la Céni - © LUIS TATO - AFP

Une vilaine escroquerie de Monsieur Naanga et de son camp politique

Le principal perdant, l’opposant Martin Fayulu a dénoncé dans une interview donnée à nos collègues de Radio France Internationale un "putsch électoral" et des résultats qui n’ont "(…) rien à voir avec la vérité des urnes" selon lui. "C’est une vilaine escroquerie de M. Naanga et de son camp politique" a accusé Martin Fayulu, faisant référence à Corneille Naanga, le chef de la Céni. Celui qui est arrivé en deuxième position lors du scrutin annoncé cette nuit avec près de 6,4 million de voix a appelé "(...) tous ceux qui ont observés les élections" à "nous dire la vérité et publier les résultats". "On ne peut pas se taire, c’est une escroquerie, c’est une blague qu’on ne peut pas aujourd’hui accepter" a ajouté Martin Fayulu au micro de Rfi.