Elections en RDC : deux morts lors d'un incident dans un bureau de vote au Sud-Kivu

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dimanche dans un bureau de vote installé dans une école de Lurhala, dans le territoire de Walungu, dans la province du Sud-Kivu (est de la République démocratique du Congo), a rapporté le site d'information Actualité.cd, citant une source locale.

Un policier a tiré sur les électeurs qui protestaient contre la présence d'un homme dans un bureau de vote qui imposait à tout électeur de voter pour le candidat du camp présidentiel, Emmanuel Ramazani Shadary. Ce policier a ensuite été tué aussi par la foule, a indiqué ce site.

"A Lurhala, il y a eu deux morts et deux blessés graves. Il y a un agent de la Céni (la Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser les scrutins présidentiel, législatifs et provinciaux, ndlr) qui s'est introduit dans un bureau de vote depuis 06h00 jusqu'à 12h00. Il était en train de faire voter le Ramazani Shadary du FCC (le Front commun pour le Congo, la coalition du pouvoir) et d'autres candidats députés de son choix. Il voulait imposer son choix à un garçon qui connaissait bien les figures et numéros mais sans succès et l'électeur a alerté. La population voulant l’extirper du bureau de vote, un policier commis à la garde du centre a tiré et un jeune est mort sur le champ. La population en colère a lapidé ce policier qui est mort sur le lieu. Deux personnes ont été aussi blessées", a raconté un candidat à l'élection législative et provinciale, Amato Bayubasire, à Actualité.cd.

Le vote a été suspendu dans ce centre.