Elections en RDC: à Kinshasa, les premiers bureaux de vote ont ouvert leurs portes

"Enfin on vote, je suis très contente", le soulagement d'une congolaise de Kinshasa ce matin. Les bureaux de vote ont ouvert à 06h00 heure locale (04h00 GMT) dans l'Est (Kisangani, Goma, Lubumbashi), puis une heure après dans l'Ouest et à Kinshasa.

Cette année, les autorités ont opté pour le vote électronique a l'aide de "machine à voter". Un choix déjà contesté étant donné que certaines parties du pays sont privées d'électricité. A Kinshasa cependant, plusieurs bureaux de vote en sont équipés et le système semble satisfaire certain électeurs : "c'est en tout cas très pratique par rapport à la dernière fois", explique une congolaise qui vient de voter à notre correspondante sur place; Patricia Huon.

Dans le quartier de Limete à Kinshasa, un bureau de vote n'avait cependant pas pu ouvrir à 6h. Les responsables du bureau n'avaient tout simplement pas reçu la liste d'électeurs. Et ce matin encore, de nombreux congolais ne savaient toujours pas où ils devaient se rendre pour voter.

Ce scrutin présidentiel est pourtant attendu après deux ans de retard et trois reports. Joseph Kabila doit laisser sa place à la tête du plus grand pays d'Afrique sub-saharienne.

Refus de toute aide venant de l'extérieur

Pour ces élections, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations unies, présentes depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Quant au représentant de l'UE en RDC, il a pris l'avion pour Bruxelles samedi soir, après avoir été sommé de quitter le pays jeudi par les autorités.

La peur de fraude massive est bien présente ainsi que la crainte de violences en cas de contestations des résultats; des résultats définitifs attendus pour le 6 janvier. Les deux candidats de l'opposition ayant refusé de signer un sorte d'appel au calme après l'annonce des résultats.