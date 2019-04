Elections en Israël: le comité électoral confirme la victoire de Netanyahu

Benjamin Netanyahu et son parti conservateur, le Likoud, ont remporté les élections de mardi, a confirmé le comité électoral tard jeudi après le comptage de l'ensemble des votes.

Le Likoud a décroché 36 sièges sur 120 au parlement, tandis que la coalition centriste Bleu-blanc de Benny Gantz en a gagné 35. Le parti Nouvelle droite du ministre de l'Enseignement Naftali Bennett et de la Justice Ajelet Schaked n'est parvenu à en remporter aucun.

Les résultats définitifs doivent être publiés le 17 avril, selon le comité électoral. Le parti ultra-orthodoxe Shas est devenu la troisième formation de la Knesset avec huit sièges, tandis que Judaïsme unifié de la Torah, également très religieux, a maintenu sept de ses huit sièges.

Le Parti travailliste et l'alliance arabe Hadash-Taal ont chacun remporté six sièges, alors que le parti ultranationaliste Israel Beytenou mené par l'ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman et l'union des droites ont pris cinq sièges chacun.

Avec un soutien de ses partenaires de coalition, Benjamin Natanyahu pourra compter sur une majorité de 65 sièges. Les médias israéliens notaient jeudi que des problèmes techniques avaient marqué le processus, amenant les partis de droite à demander un recomptage.