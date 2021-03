Elections en Israël : Benjamin Netanyahou est-il vacciné contre la défaite ?

Les Israéliens retournent aux urnes ce mardi, avec une question en tête : le Premier ministre Benjamin Netanyahou va-t-il, une fois de plus, prolonger son bail à la tête du gouvernement ? C’est la quatrième fois en deux ans que cette question leur est posée, sans avoir été tranchée clairement.

Le leader du Likoud reste une personnalité clivante : il divise en parts égales la société israélienne. Pour ses partisans, il est l’homme qui assure la sécurité du pays, celui qui a signé des accords de normalisation avec plusieurs Etats arabes et réussi une campagne de vaccination contre le Covid-19 citée en exemple à travers le monde. Pour ses détracteurs, c’est un politicien opportuniste, inculpé à trois reprises pour corruption, qui a déjà réussi à battre tous les records de longévité à ce poste.

Leadership incontestable

"En dépit de sa popularité, de son leadership incontestable, il n’est pas parvenu lors des trois précédents scrutins à une majorité parlementaire stable, avec des alliés sûrs", analyse Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l’Open Université d’Israël. "Son but est de remporter cette fois une victoire lui permettant d’obtenir une coalition parlementaire à son goût et à sa mesure."

Après le dernier scrutin, Benjamin Netanyahou avait proposé à son principal adversaire, Benny Gantz, de gouverner avec lui, en lui promettant le poste de Premier ministre à mi-mandat. Gantz a accepté, mal lui en a pris. Benjamin Netanyahou a déclenché une crise politique avant la rotation du poste. Les sondages montrent que les électeurs de Benny Gantz ne lui pardonnent pas cette aventure avec celui qu’il a critiqué durant trois campagnes électorales.

Un style plus consensuel

Cette stratégie de division a souvent réussi à Benjamin Netanyahou pour affaiblir ses adversaires. Les circonstances ont fait que, cette fois, il a changé de ton. "Il n’a pas fait une campagne aussi violente que par le passé", remarque Denis Charbit qui pense que "ça peut lui offrir les quelques milliers de suffrages dont il a besoin pour former la majorité parlementaire stable qui lui a manqué après les derniers scrutins."

Alors, pourquoi a-t-il adouci son propos ? " D’abord, parce qu’il n’a pas de leader fort en face, explique le politologue. Son premier concurrent, Yaïr Lapid, est loin derrière dans les sondages. Il a donc orienté sa campagne sur quelque chose de plus positif. D’une part, le succès de la campagne vaccinale : être les premiers au monde, ça chatouille le narcissisme israélien. Il y a aussi les accords d’Abraham." C’est le nom donné aux accords de normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes.

On peut se dire : il est insupportable, il est narcissique, il est autocrate, il est depuis 12 ans au pouvoir, mais il faut bien reconnaître qu’il n’est pas usé par le pouvoir

Pour Denis Charbit, ces deux succès que Benjamin Netanyahou a enregistrés ces derniers mois peuvent changer la donne : "On peut se dire : il est insupportable, il est narcissique, il est autocrate, il est depuis 12 ans au pouvoir, mais il faut bien reconnaître qu’il n’est pas usé par le pouvoir. En un an, il a apporté deux thèmes qui le placent comme un leader qui fait consensus. La vaccination et les accords d’Abraham n’alimentant pas des clivages gauche droite."

"Bibi dégage"

Et pourtant, le Premier ministre provoque aussi un réflexe de rejet, voire de dégoût, dans une partie de l’électorat. Des manifestations pour son départ sont organisées chaque semaine depuis 10 mois. Ils étaient encore des dizaines de milliers samedi dernier à scander "Bibi dégage" à Jérusalem.

Certains reprochent au Premier ministre le peu d’aide aux travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie de coronavirus. D’autres pointent une gestion autoritaire des affaires. Mais ce sont surtout ses affaires de corruption qui lui sont reprochées. Benjamin Netanyahu est le seul Premier ministre israélien en fonction poursuivi pour de tels faits, dans trois affaires. Son procès doit s’ouvrir début avril et pourrait s’étaler sur plus d’une année.

La question palestinienne a disparu

En revanche, la question des relations avec les Palestiniens, des frontières du pays, de la solution à un ou deux États ne fait plus recette : "C’est le grand acquis de Netanyahou : il n’y a pas de négociations avec les Palestiniens. Donc, on n’en parle pas dans la campagne. La colonisation continue à petite dose, sans faire la une, même en Europe", note le politologue.

"La campagne électorale n’a tourné qu’autour d’une question : quels seront les scénarios du lendemain d’élections et comment les partis se placent-ils ? C’est déplorable, mais après avoir été appelé à voter quatre fois en deux ans, de quoi d’autre parler ?"

Le faiseur de roi

Les derniers sondages créditent le Likoud de Benjamin Netanyahou d’environ 30 sièges sur les 120 de la Knesset. Son premier concurrent, le parti centriste Yesh Atid, dirigé par Yaïr Lapid, en obtiendrait 20. Mais il y a une douzaine de formations qui peuvent espérer passer le seuil électoral et participer aux négociations d’après-scrutin.

La plupart des partis ont annoncé s’ils acceptaient ou non de gouverner au côté du chef de gouvernement sortant. Un parti de droite a maintenu le suspense : Yamina, dirigé par Naftali Bennett. Avec une dizaine de sièges annoncés, il est présenté comme le "faiseur de roi", celui qui permettra soit à Benjamin Netanyahou soit à Yair Lapid de constituer une majorité.

Faux suspense

Selon Denis Charbit, cette posture crée un faux suspense : "Bennett a dû déclarer qu’il ne siégerait pas avec Yaïr Lapid, parce qu’il a senti qu’une partie de ses électeurs, qui sont de droite, ont eu peur qu’il ne vise un autre gouvernement que celui dirigé par Netanyahou. Il dit conserver une liberté de manœuvre, mais il faudrait qu’il soit lui-même Premier ministre d’une coalition centriste et de gauche pour qu’il trahisse Netanyahou."

Une coalition alternative à Netanyahou semble difficile à imaginer pour le professeur de Science politique : "Des électeurs de droite sont certes rebutés par Netanyahou : ça permet une improbable coalition qui rassemblerait centre, droite, gauche et partis arabes. C’est tellement hétéroclite, que c’est difficile d’en faire une majorité. Une coalition autour de Netanyahou serait homogène idéologiquement, tandis que ses adversaires sont divisés sur beaucoup de sujets. "

Une majorité étroite ?

Mais la partie sera probablement une nouvelle fois serrée : "Si Netanyahou a demain une majorité parlementaire de 61 ou 62 sièges, on va dire c’est une victoire. On peut espérer éviter des élections pendant un an ou deux. Ce sera toujours une majorité très étroite, mais avec un gouvernement homogène, composé du Likoud, ses alliés de droite et d’extrême droite, et des partis religieux orthodoxes."