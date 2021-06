Elections en Iran : "Les Gardiens de la révolution ont tout organisé, c’est un théâtre"

Deux Iraniens de Belgique: Michael Eftekari, patron d'un magasin de bières belges, à The Hotel durant la visite de Joe Biden, et Mona Silaoui, assistante sociale © Tous droits réservés

Plus 59 millions d’Iraniens doivent se rendre aux urnes ce vendredi pour élire leur nouveau président, avec un grand favori : l’ultraconservateur Ebrahim Raissi, un religieux adoubé par le Guide suprême Ali Khamenei, et actuellement chef du système judiciaire dans le pays.

S’il est élu, il succédera au réformiste Hassan Rouhani, qui terminera ces deux mandats successifs de 4 ans chacun.

Mais la population iranienne, victime d’une crise économique et sociale sans précédent, semble résignée. Un taux d’abstention record est annoncé par les rares sondages publiés, et il tourne autour des 70%. Une abstention à laquelle appellent plusieurs formations de l’opposition politique, essentiellement parmi les minorités, très nombreuses en Iran. Des minorités très représentées dans la diaspora à l’étranger, et aussi en Belgique. Malheureusement l’Iran est un sujet tabou Michael Eftekari en fait partie. Cela fait plus de 35 ans qu’il est arrivé en Belgique. "Je suis venu parce que je suis anti-régime", nous explique-t-il. Michael nous reçoit dans son magasin de bières belges, au cœur de la commune bruxelloise d’Ixelles. Un commerce qui est devenu incontournable pour beaucoup d’amateurs de bières, et cela dans tout le pays et même au-delà. On sent l’homme fier de sa réussite, de son intégration, mais il reste amer : "Moi, je suis en Belgique, j’ai deux enfants, ils sont belges, ma femme est belge, et personnellement je n’ai aucun problème. J’ai bien réussi mon intégration en Belgique, je vends de la bière belge, j’exporte des bières à l’étranger… Mais je parle de l’Iran, des Iraniens. Vous savez on n’a plus d’eau, plus d’électricité. L’été il fait 50 degrés et on coupe le courant, dans les hôpitaux les gens meurent parce que tout à coup on coupe le courant. Il n’y a plus d’eau !" s’exclame-t-il, en référence aux sécheresses à répétition dans le pays, et aux engagements financiers du régime envers des pays étrangers plutôt que pour sa population.



"Une mascarade"

"Malheureusement l’Iran est un sujet tabou. Malheureusement nous sommes complètement seuls. Depuis 43 ans on est en train de souffrir, se faire exécuter, violer, massacrer, et vos dirigeants ne font rien, et n’oubliez pas que vos dirigeants ne font rien…" Cette solitude, ce sentiment d’abandon sont ressentis par sa famille, restée sur place : "Ils sont malheureux, ils sont tristes et puis, c’est le sentiment d’être seul, ça fait vraiment mal au cœur. Nous sommes abandonnés par le monde occidental. Pourtant, avant la révolution, l’Iran était la 5ème plus grande puissance du monde". L’Occident ne fait rien, ajouts Michael, et sa colère est grande : "Vous les Occidentaux, vous êtes contents, vous recevez le pétrole gratuit ou presque et vous vendez les armements en contrepartie… Vous faites de l’excellent business…" Les élections ? Pour ce fidèle au prince héritier, fils du Shah déchu par l’Ayatollah Khomeini en 1980, "c’est une mascarade". "Ça n’a pas d’importance qui vote, mais ceux qui comptent les votes, ajoute-t-il pour expliquer que le suspense est minime, les dés sont déjà joués, on sait exactement qui sera président, ce sera Raïssi, celui qui a tué 27 000 jeunes en 6 mois de temps. D’ailleurs c’est Khamenei le leader suprême qui décide." Une mascarade, c’est également ce que pense Mona Silaoui. Cette jeune femme de 43 ans est originaire de l’extrême ouest du pays, une région où habite une importante minorité arabophone, les Ahwazs. "Je suis arrivée en Belgique en 2014, explique-t-elle. Mais j’ai quitté mon pays en 2004 déjà". Les Ahwazs sont en effet discriminés en Iran, "nous ne pouvions pas apprendre notre langue maternelle par exemple". Ses parents vont donc l’envoyer étudier en arabe à l’université en Syrie. Et depuis la révolution dans ce pays, elle n’est plus jamais rentrée chez elle. "Je suis passée par la Turquie, quand la situation en Syrie s’est aggravée, mais je ne pouvais plus rentrer chez moi". Son père, un opposant assez connu dans le pays est arrêté par les autorités iraniennes en 2009. "Il a disparu au lendemain des manifestations du mouvement vert en Iran (mouvement populaire de contestation qui a eu lieu suite à l’élection présidentielle de 2009 dans les grandes villes du pays, ndlr). J’ai finalement trouvé des papiers, des documents qui disent qu’il est en prison, mais le gouvernement refuse de donner aucune information". Mona a appris le français en Belgique, elle est aujourd’hui assistante sociale, et même si la situation politique et sociale dans son pays reste dans ses préoccupations, elle ne peut pas imaginer que des élections organisées par le régime puissent changer les choses : "Quand j’avais 18ans, j’étais naïve, je croyais que même parmi les mollahs, il peut y avoir des gens modérés, qui vont accepter le changement. Mais ce n’est pas vrai, c’est un jeu pour les mollahs, pour faire semblant. Et cette élection c’est encore pire, le conseil des Gardiens de la révolution a déjà tout organisé, c’est un théâtre. Ali Khamenei a déjà décidé qui va être candidat. Ce n’est pas vraiment une république ! " Les femmes doivent aussi sanctionner cette élection, car il y a un "apartheid sur base du genre : une femme ne peut pas participer à cette élection, par exemple, le candidat devait être un homme. Comme femme je ne peux pas accepter cela. Et si on n’est pas musulman chiite on ne peut pas se présenter". Participer à cette élection, c’est donner une légitimité à ce gouvernement, et Mona ne veut pas ce cela. "Le meilleur choix, c’est de ne pas participer à cette élection. C’est un acte contre le gouvernement, un acte pacifique, et je crois en la résistance non-violente".

2 images Le Guide suprême, Ali Khamenei, vote à Téhéran © AFP or licensors

