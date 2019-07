Elections en Grèce: la droite de Mitsotakis largement en tête, devant Tsipras

Le parti conservateur Nouvelle-Démocratie (ND), dirigé par Kyriakos Mitsotakis, est arrivé largement en tête dimanche des législatives en Grèce devant la gauche du Premier ministre sortant Alexis Tsipras, selon un sondage publié à la fermeture des urnes.

Selon ce sondage, Kyriakos Mitsotakis, 51 ans, remporte les élections avec 40% des suffrages face à son principal adversaire qui n'obtiendrait que 28,5% des voix, marquant le retour des partis traditionnels en Grèce après quatre ans au pouvoir d'Alexis Tsipras, critiqué pour avoir "trahi" ses électeurs pour la poursuite de l'austérité.

Première élection depuis la "sortie" de crise

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures en Grèce ce dimanche matin. Les Grecs sont appelés à élire leur nouveau parlement, pour la première fois après la supposée sortie de crise du pays. Les conservateurs sont en tête des sondages, car les électeurs de gauche déçus des années Tsipras lui refusent à nouveau leur vote.

Dans la banlieue de Mati, sinistrée l'année dernière par un terrible incendie qui a fait 101 morts, la population est hostile au gouvernement Tsipras. Elle l'accuse d'inertie. "Bien sûr que notre tragédie a joué. Comment en aurait-il pu être autrement, s'interroge Antoine, un diplomate à la retraite et toujours en colère. Depuis un an, le gouvernement n'a rien fait, si ce n'est couper les arbres brûlés", dénonce-t-il.

Faire "capoter" les conservateurs

À 40 kilomètres de là, Athènes, la capitale. Roula, une étudiante de 20 ans, sirote son café sur une terrasse en plein centre-ville. Elle aussi votera pour Alexis Tsipras, mais sans réelle conviction : "Mon vote sera plutôt un vote visant à faire capoter la majorité absolue des conservateurs plutôt qu'un vote qui exprime mon opinion politique", concède-t-elle.

Aristide Kefalas, quant à lui, déplore le retour de ce bipartisme. "Les gens oublient bien vite, s'indigne-t-il. Nous sommes souvent comme des indigènes fascinés par les miroirs et les perles de verre que les colons emmènent. On devrait punie l'État et s'abstenir massivement de voter", appelle-t-il.

Les sondages sont pourtant unanimes : les conservateurs vont remporter ces élections. Mais il faut encore savoir s'ils auront la majorité absolue, et le pays retournerait aux urnes une fois de plus le cas échéant.