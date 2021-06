Elections en France : 12,66% de participation à la mi-journée pour les régionales et départementale, bien moins qu’en 2015

La participation au second tour des élections régionales et départementales s’établit à 12,66% ce dimanche à la mi-journée en France métropolitaine, soit quasiment la même qu’au premier tour (12,22%), sept points de moins qu’aux régionales de décembre 2015 (19,59%) et trois de moins qu’aux départementales de mars 2015 (15,72%), selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Cette faible mobilisation confirme les craintes d’une abstention record déjà enregistrée au premier tour pour ce double scrutin placé à 10 mois de la présidentielle.

