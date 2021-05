Elections en Ecosse : la question de l'indépendance au coeur des débats

"Je veux envoyer ce message à nos amis et voisins européens : vous êtes et serez toujours une part de ce que nous sommes, vous n’êtes pas distants de nous. À vous qui êtes venus d’autres pays pour vivre ici chez nous, merci. S’il vous plaît, restez. Je dis aux États de l’Union, l’Écosse veut revenir et nous espérons le faire bientôt en État membre indépendant". Ces mots sont ceux de la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui exprimait tout son amour pour l’Union européenne après le Brexit.

Le vote par correspondance est d'ailleurs important en raison, toujours, du Covid-19. Il est donc difficile de sentir quelle est l’ambiance et quelle va être la participation aux élections. Les inconnues sont nombreuses dans ce scrutin et "on sent évidemment une forte tension entre les deux camps, les partisans de l’indépendance et les adversaires de l’indépendance, qui sont un peu au coude à coude ici en Écosse". Les sondages prédisent quant à eux la victoire des indépendantistes.

Pour Étienne Duval, qui a longtemps été le correspondant de la RTBF à Londres et qui est aujourd’hui à Édimbourg, où il suit la vie et l’actualité des Écossais, l'ambiance sur place est un peu difficile à sentir. Si les restrictions commencent à être levées ici, le Covid-19 a évidemment eu un fort impact sur cette campagne très particulière. "Je suivais hier encore les candidats qui commençaient timidement à faire du porte-à-porte, à aller au contact avec les électeurs, et il y a encore une certaine gêne autour de tout ça ici".

Le Parti national écossais (SNP) de Nicola Sturgeon est au pouvoir depuis 14 ans. "C’est quand même assez exceptionnel, certainement au Royaume-Uni, et même dans le reste du monde, c’est rare", observe Étienne Duval.

L’Écosse, tout comme le pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Angleterre, sont autonomes dans certains domaines, et notamment en matière de Santé. Nicola Sturgeon, l'actuelle Première ministre écossaise, a été au premier plan et elle a expliqué tous les jours à la télévision l’évolution plutôt satisfaisante de la lutte contre le Covid-19 en Ecosse. "Elle a été en première ligne tous les jours à l’écran, on l’a beaucoup vue et on estime qu’elle a bien géré cette pandémie".

L’autre facteur, c’est évidemment le Brexit. Nicola Sturgeon considère que le Brexit a tout changé, et donc que le référendum qui a eu lieu en 2014, où les partisans de l’indépendance avaient perdu ce référendum par 45% des voix contre 55%, a remis cette question à l’ordre du jour.

D’autre part, les Écossais, qui ont une culture politique et institutionnelle assez différente de l’Angleterre, n’arrêtent pas de voter de façon différente que l’électorat anglais, beaucoup plus important, évidemment, au niveau du Royaume-Uni. Donc, les électeurs écossais sentent qu’ils n’arrêtent pas de voter contre les conservateurs, et que les conservateurs sont au pouvoir à Westminster. Ça crée un décalage entre l’électorat écossais et l’électorat britannique dans son ensemble. Boris Johnson est impopulaire ici, ce qui explique aussi cette domination du SNP de Nicola Sturgeon en Écosse.

