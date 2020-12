Elections en Centrafrique : la coalition de l'opposition demande l'annulation des élections

La coalition de l’opposition a demandé ce mercredi "l’annulation pure et simple" des élections présidentielle et législatives en Centrafrique dont le premier tour a été perturbé par des groupes rebelles qui occupent les deux tiers du territoire.

Elle "constate que les élections groupées du 27 décembre 2020 n’ont pas été justes et inclusives et ne sont nullement l’expression de la volonté du peuple centrafricain", a affirmé dans un communiqué la Coalition de l’opposition démocratique (COD-2020), regroupant les plus importants partis et mouvements de l’opposition au président Faustin Archange Touadéra.