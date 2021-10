Elections en Allemagne: le SPD gagnant et le CDU entament chacun des négociations

Après les élections, les tractations: les sociaux-démocrates, arrivés en tête, et les conservateurs d'Angela Merkel, tombés à un niveau historiquement bas, entament dimanche des pourparlers séparés pour tenter de bâtir une coalition et conquérir la chancellerie.

L'enjeu est de taille pour la première économie européenne, qui garde un souvenir amer des précédentes négociations de coalition en 2017, qui avaient duré des mois et provoqué une paralysie de l'Union européenne. Le SPD d'Olaf Scholz, en pole position pour tenter de former le prochain attelage au pouvoir après sa courte victoire, rencontrera dimanche tour à tour les libéraux du FDP et les Verts, les deux partis faiseurs de chancelier.

L'objectif de M. Scholz est clair: succéder à Angela Merkel à la chancellerie, à la tête d'une coalition "tricolore" avec ces deux formations. "Il est clair dans tous les sondages que les gens ne veulent pas que la CDU-CSU fasse partie du prochain gouvernement", a-t-il résumé samedi .

Mais l'union conservatrice CDU-CSU, bien que passée pour la première fois depuis 1949 sous la barre des 30%, n'a pas dit son dernier mot et veut tout faire pour tenter de conserver la chancellerie. Les chrétiens-démocrates d'Armin Laschet mèneront des pourparlers avec les libéraux dimanche, avant de rencontrer les "Grünen" mardi.

Près de six Allemands sur 10 (59%) souhaitent une coalition "tricolore" entre SPD, Verts et FDP, contre 24% qui lui préfèreraient une coalition menée par les conservateurs, selon un sondage pour la chaîne publique ZDF.