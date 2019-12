Elections en Algérie: ces candidats favoris perçus comme des enfants du "système"

Février 2019. Une contestation inédite secoue l’Algérie. Un mouvement d’une ampleur spontanée. Depuis lors, plus une semaine sans manifester l’envie de renouveau qui souffle déjà dans les rues. Deux semaines plus tard, le président Bouteflika, en reportant la présidentielle, annonce surtout qu’il ne s’y présentera pas. Le "Hirak" était né. Ce mouvement, sans structure officielle ni leader, réclame des institutions débarrassées de l’ensemble du système. D’emblée, il rejette aussi la présidentielle qui ne vise, selon eux, qu’à prolonger cette caste politique issue du sérail Bouteflika.

Plus de 10 mois après le début de la contestation, les élections ont bel et bien lieu. Et nombreux sont donc les Algériens à les considérer comme un tour de force, pour permettre au régime largement contesté de survivre. Le mouvement dénonce une "mascarade électorale", en exigeant le départ de tous ceux qui ont pris part aux 20 ans de présidence de l’ancien président. Un cri dans le désert, puisque, comme on va le découvrir ci-dessous, les cinq favoris à la présidentielle ont tous soutenu le président déchu. Beaucoup ont participé à sa présidence.