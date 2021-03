Elections aux Pays-Bas : le secret de la longévité de Mark Rutte

Certes, les images de manifestants assez remontés contre le gouvernement ce dimanche à La Haye, traduisent un certain mécontentement de la population néerlandaise. Mais si l’on en croit les sondages, le parti de Mark Rutte (le VVD) l'emportera haut la main, avec 40 sièges sur 150 au Parlement.

Cela fait plus de 10 ans que le libéral dirige les Pays-Bas. Une longévité qui le place juste derrière les indéboulonnables Angela Merkel et Viktor Orban en Europe.

Covid oblige, l’électeur néerlandais est contraint, cette année, de revoir quelque peu ses habitudes. Pourtant, dans l’isoloir, c’est sans doute la voie de la continuité et de la stabilité qu'il choisira, en reconduisant le premier ministre sortant, Mark Rutte.

Trois jours au lieu d’un... des bureaux de vote qui s’invitent dans des lieux insolites pour favoriser le respect des règles sanitaires... des votes par correspondance pour les plus de 70 ans (agrémentés de quelques couacs) : les élections législatives aux Pays-Bas sont inédites à plus d’un titre.

Le coronavirus a largement dominé la campagne électorale néerlandaise. Il a éclipsé des thèmes omniprésents lors des élections précédentes, comme l’immigration, terreau de l’extrême droite et de son chef de file, Geert Wilders. Le populiste aux cheveux blonds peroxydés a eu beaucoup de mal à se positionner sur l’immigration lors de cette campagne. Il a dû concentrer ses critiques sur la gestion de la pandémie par le gouvernement sortant, l’accusant de "prendre tout le pays en otage dans la peur et l’absence de liberté." Une rhétorique qui peine à renverser la tendance, puisque les sondages ne créditent Geert Wilders que de 20 sièges, deux fois moins que le parti de Mark Rutte.

Selon le politologue néerlandais Andre Krouwel, on peut clairement parler "d’effet corona" : "Il bénéficie non seulement de ce que nous appelons le ‘bonus Premier ministre’, c'est-à-dire le fait d'être déjà au pouvoir au poste Premier ministre, mais aussi le ‘bonus corona’, car il était au pouvoir pendant la pandémie."

La popularité de Mark Rutte est un signe des temps. Dans d’autres pays, les gouvernements en place ont plutôt la cote ces derniers temps. Mark Rutte est le capitaine au gouvernail. Et on ne change pas de capitaine en pleine tempête Covid.

Pour ses détracteurs, Mark Rutte n’a jamais aussi bien porté son surnom de "Premier ministre Teflon". Il résiste aux griffes. Il a cette faculté de sortir indemne de toutes les mauvaises passes. Et puis surtout, il résiste aux écarts de températures. Il est capable de gouverner avec la gauche ou avec la droite, et même avec la bénédiction de l’extrême droite. Très pragmatique, il ne s’accroche pas coûte que coûte à ses idées. Rien n’adhère au Teflon. Pour ses opposants, Mark Rutte manque cruellement de vision.

En Belgique, on connaît plutôt Mark Rutte comme le Monsieur "Non". Le chef de file des pays frugaux. On se souvient de son attitude intransigeante cet été lors des négociations sur le fameux plan de relance européen. Mais là encore, ses positions étaient largement dictées par son gouvernement aux Pays-Bas, en particulier par les démocrates-chrétiens au sein de sa coalition, incarnés par l’inflexible ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra.

►►► À lire aussi : Pourquoi Mark Rutte a-t-il été "frugal" au point de bloquer l'Europe ?