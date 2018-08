Six personnes ont été tuées au Zimbabwe où l'armée a réprimé mercredi une manifestation de l'opposition qui dénonçait des fraudes aux élections générales, selon un nouveau bilan de la police communiqué jeudi.

"Le bilan, et c'est vraiment regrettable et malheureux, est passé à six morts puisque trois victimes ont succombé à leurs blessures", a déclaré la porte-parole de la police, Charity Charamba, dans une conférence de presse à Harare.