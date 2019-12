Elections au Royaume-Uni : le vote des jeunes sera-t-il déterminant ?

Les élections qui se déroulent demain au Royaume-Uni ne sont décidément pas des élections comme les autres. D’abord parce qu’elles se déroulent en plein mois de décembre, ce qui n’était plus arrivé depuis 1923. Ensuite, et peut-être surtout, parce que l’enjeu réel va bien au-delà du renouvellement du parlement : selon le choix qu’ils vont faire, les électeurs britanniques vont permettre, ou pas, à leur pays de quitter l’Union européenne. Et la plupart en semblent bien conscients. "Je crois en effet que cette élection ne porte que sur le Brexit", nous dit cette citoyenne de Kendal rencontrée au cœur de cette ville de 30 mille habitants à 430 km au nord-ouest de Londres, "mais les gens sont confus, ils ne savent pas pour qui voter. Nous espérons donc que nos voisins européens seront patients avec nous".

A quelques kilomètres du centre-ville, le marché au bétail accueille ce jour-là les moutons qui vont être vendus aux enchères. Le manager de l’endroit, Paul Gentry, ne cache pas son soutien à Boris Johnson, dont il considère qu’il a pris la bonne décision en appelant à des élections : "Boris Johnson est le seul crédible pour faire avancer ce pays et réaliser le Brexit ". Une sortie de l’Union européenne dont il se réjouit : "Je m’en réjouis, je crois qu’il existe un large monde, très très loin derrière l’Europe, où nous pourrons faire du commerce et des affaires, je n’en peux plus, dans notre propre agriculture, des restrictions que Bruxelles met sur nos affaires, jour après jour. Nous avons dû faire marche arrière à cause de lois ridicules venant de Bruxelles, il est temps de reprendre notre contrôle".

Dans la grande salle où sont placés les moutons en attente d’être vendus, les fermiers se montrent moins explicites. Après s’être d’abord un peu méfié de ces journalistes belges s’approchant de lui, Nick Butley accepte finalement d’expliquer qu’il ira sans doute voter, mais qu’il n’a pas encore décidé à qui il accorderait son vote. En réalité, son espoir est de voir enfin le bout de ce tunnel nommé incertitude : "Nous espérons une réponse à cette incertitude qui règne pour le moment, on n’a aucune idée de ce qu’il va se passer dans le futur ? Cela fait trois ans et demi que c’est vraiment difficile, depuis le référendum, et nous sommes encore loin d’avoir un début de réponse ".