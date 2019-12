Elections au Royaume-Uni: Boris Johnson se réjouit, Trump le félicite

Looking like a big win for Boris in the U.K.!

Les deux leaders politiques sont proches, tous deux ayant opté pour une posture populiste pendant leurs campagnes électorales respectives. "La Grande-Bretagne et les Etats-Unis seront maintenant libres de conclure un énorme nouvel accord commercial après le Brexit. Cet accord est potentiellement beaucoup plus gros et plus lucratif que n'importe quel accord qui pourrait être conclu avec l'Union européenne. Bravo Boris!", a ajouté le président américain.

Leurs détracteurs craignent qu'un tel accord soit trop fortement libéral et qu'il réduise les régulations jugées raisonnables autour des services financiers ou encore de l'agriculture.

"Nous allons attendre et voir ce que seront les résultats officiels"

Nous allons attendre et voir ce que seront les résultats officiels", a indiqué Charles Michel dans la nuit de jeudi à vendredi. Le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne ont tous deux tenus à faire passer le même message: celui que peu importe le résultat de ces élections, de son côté l'UE est "prête", prête à avancer sur le Brexit et à mener ensuite les négociations nécessaires aux relations futures avec le Royaume-Uni.

"Nous allons voir si l'accord de retrait passe le parlement britannique", a commenté brièvement Charles Michel.