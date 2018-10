Elections au Grand-Duché de Luxembourg: le nationalisme autrement

Les élections législatives auront lieu du dimanche au Luxembourg . Discours anti-immigration ou xénophobes pendant la campagne? Non. Langage anti-européen? Non. Au Grand-Duché de Luxembourg, il serait impossible de tenir ce genre de propos, explique Philippe Poirier, professeur de sciences politiques à l’université du Luxembourg: " impossible puisque le secteur privé emploie 90% d’étrangers, résidant au Grand-Duché ou frontaliers. "Les travailleurs étrangers sont indispensables pour faire tourner l’économie du pays. La croissance est importante. Le taux de chômage est faible.

"Un futur en luxembourgeois" que l’actuel Premier ministre Xavier Bettel explique par une volonté de défendre un modèle de succès fait d’ouverture sur le monde et de tradition. Mais pour l’historien Benoît Majerus, "le parti libéral est normalement concentré sur les thèmes socio-économiques et ce slogan aurait été inimaginable il y a cinq ans."

Entrez dans un magasin… On ne vous abordera pas en luxembourgeois

Au Luxembourg, près de la moitié de la population est étrangère, avec beaucoup de Portugais et de Français. Chaque jour voit aussi arriver plus de 160.000 travailleurs frontaliers, Allemands, Français et Belges. Fleming les côtoie dans son quartier, à Esch-sur-Alzette : "Entrez dans un magasin… On ne vous abordera pas en luxembourgeois. Derrière le comptoir, il y a un Belge ou un Français." Au marché, Place de l’Hôtel de Ville, les langues se superposent dans un grand brouhaha. Francine s’adresse à nous en Français avec un fort accent luxembourgeois et des expressions tirées de l’italien. Elle dit s’exprimer dans un " tutti frutti " et " parler avec les mains si nécessaire ".

La langue luxembourgeoise n'est pas en danger

La défense de la langue luxembourgeoise fait figure d’argument de campagne, avec plus ou moins d’insistance selon les partis. Les populistes de l’Adr sont les plus actifs sur ce thème, avec des propositions visant à généraliser l’usage du luxembourgeois dans certains secteurs. Pourtant, la langue luxembourgeoise n’est pas en danger. " Si on regarde le pourcentage des résidents du Grand-Duché qui parlent le luxembourgeois, il y a une légère diminution vu la forte croissance de migrants " détaille Benoît Majerus. " Mais c’est un pourcentage. En réalité, le nombre total de personnes parlant le luxembourgeois a fortement augmenté. " Les cours de luxembourgeois font d’ailleurs " classes combles ", aussi bien au Grand-Duché qu’aux frontières, à Arlon ou Virton par exemple.