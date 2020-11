Elections américaines : le Premier ministre israélien a félicité Joe Biden pour sa victoire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité dimanche matin Joe Biden pour sa victoire à la présidentielle américaine en qualifiant le leader démocrate de "grand ami d’Israël".

"Félicitations à Joe Biden et Kamala Harris. Joe, nous nous connaissons depuis près de 40 ans, notre relation est chaleureuse, et je sais que tu es un grand ami d’Israël. J’espère pouvoir, avec vous deux, approfondir encore davantage l’alliance spéciale qui lie les Etats-Unis et Israël", a écrit M. Netanyahu sur son compte Twitter.

Reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’Etat hébreu, soutien à la colonisation en Cisjordanie occupée, bénédiction à l’annexion du Golan et parrainage de la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes : le président républicain Donald Trump a laissé sa marque pour Israël. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahu espérait, comme la majorité des Israéliens, la victoire du magnat de l’immobilier à la présidentielle américaine.

Pourtant, Joe Biden connaît de longue date Israël, pays qu’il a visité pour la première fois en 1973. Et il avait soutenu en 2015 que les Etats-Unis devaient respecter leur "promesse sacrée de protéger le foyer d’origine des Juifs". Malgré ses liens profonds et la visite de neuf gouverneurs démocrates contre sept républicains en Israël depuis 2017, selon les données fournies à l’AFP par la diplomatie israélienne, d’aucuns en Israël regardent avec méfiance les troupes de Joe Biden.