Elections américaines : Joe Biden ne se rendra pas à Milwaukee pour accepter sa nomination à la convention démocrate

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden n’ira pas en personne accepter sa nomination à la convention démocrate de Milwaukee, dans le Wisconsin, "afin de protéger la santé publique" en pleine pandémie de Covid-19, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Les organisateurs de la convention du parti démocrate, qui se tient du 17 au 20 août, ont expliqué avoir pris cette décision "après des consultations avec des responsables de la santé publique et des experts, qui ont souligné l’aggravation de la pandémie de coronavirus". Joe Biden prononcera son discours pour officialiser sa candidature depuis l’Etat du Delaware, où il vit, ont-ils précisé. L’heure et le lieu seront dévoilés "plus tard".

Aucun des intervenants qui doivent prononcer des discours ne se rendra à Milwaukee, ont encore dit les organisateurs, ce qui rend cette convention entièrement virtuelle.

Les conventions de nomination pour les deux parties ont été considérablement restreintes en raison de la pandémie. Le Parti républicain a changé deux fois de siège et le président Donald Trump a déclaré mercredi qu’il prononcerait "probablement" son discours d’acceptation à la Maison Blanche.