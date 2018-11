Elections américaines de mi-mandat: les duels à scruter

Plusieurs duels seront observés à la loupe mardi lors des élections américaines de mi-mandat, qui renouvelleront l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et plus d'un tiers du Sénat.

Un ancien chanteur punk au Texas

C'est au Texas qu'a lieu l'affrontement probablement le plus observé --et le plus cher-- des sénatoriales. Un quadragénaire et ancien chanteur punk, Beto O'Rourke, défenseur d'un système de santé universel et d'un encadrement plus strict des armes à feu, fait face à l'actuel sénateur Ted Cruz.

"Beto", comme l'appellent ses partisans, devance son adversaire dans les grandes villes, mais devra également convaincre les campagnes conservatrices pour l'emporter.

Pour les démocrates, conquérir le bastion républicain du Texas serait un séisme politique qui aurait des répercussions nationales. Mais ils devront profiter du ressentiment anti-Trump des banlieues.