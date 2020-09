Élections américaines 2020 : que faut-il attendre du premier débat Trump vs Biden ?

Cette fois on y est ! La campagne pour l’élection présidentielle américaine va vraiment débuter ce soir avec un premier débat entre les deux candidats , le président sortant Donald Trump pour les républicains face au candidat démocrate et ancien vice-président Joe Biden. Une élection qui s’annonce cruciale, tant la société américaine est aujourd’hui divisée, à l’image des deux candidats aux méthodes et à la vision du monde radicalement opposées.

Si ce débat ne déterminera le nom du prochain président, il pourrait jouer grandement en la défaveur de l’un ou l’autre de ces candidats selon Thomas Snegaroff, journaliste, historien des États-Unis contemporains et invité de l’émission Matin Première : "Il est possible qu’un des deux hommes s’élimine avec une gaffe ou une erreur. Gérald Ford en 1976 avait affirmé que la Pologne n’était pas sous domination soviétique. Déclaration qui a presque fait tomber son opposant Jimmy Carter de sa chaise. Suite à cela c’était quasiment fini pour Gérald Ford".

L’attaque vs la gestion

Cependant, Thomas Snegaroff remarque un changement de paradigme par rapport aux débats passés : "Habituellement le président sortant est plus dans une attitude passive vu sa stature présidentielle, il gagne du temps et c’est le challenger qui a tendance à plus s’engager dans le débat. C’est lui qui met tout ce qu’il a dans la bataille, il est beaucoup plus pugnace. Ici c’est l’inverse. On peut imaginer que ce soir ce sera Donald Trump qui sera au taquet, à fond et qui attaque et attaque et Joe Biden qui est en avance dans les sondages, sera plutôt dans une attitude de gestion de son avance, ce qui peut être à risque mais ça peut être le genre de débat qu’on aura cette nuit".

À chacun son poulain

Les thèmes abordés lors de ce premier débat seront nombreux. Le bilan des deux hommes, la Cour suprême, la crise sanitaire, l’économie, les tensions raciales et l’intégrité du scrutin.

Pour Thomas Snegaroff, chacun de ces sujets est potentiellement explosif pour les deux candidats : " On voit à quel point l’Amérique est divisée, quand on voit à quel point chacun de ces thèmes est un sujet de clivage idéologique majeur entre les deux hommes et pas qu’un clivage politique. Chacun des thèmes est un sujet de clivage idéologique pour les Américains car nous avons deux Amériques qui se font face. Et ce débat, les Américains vont le regarder à travers certains biais cognitifs qui donneront l’impression à chacun que son candidat s’est mieux défendu que l’autre. Donc demain on pourrait se réveiller avec une Amérique encore plus divisée, même si on n’est pas à l’abri d’une surprise".

Lors de ces débats les candidats tentent de séduire les électeurs indécis, ceux qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter.

Ce qui est intéressant cette fois, c’est qu’il y a très peu d’indécis à en croire l’analyse de Thomas Snegaroff : "Il y a très peu d’indécis. Habituellement on a 15 à 20% d’électeurs qui doutent et qui peuvent faire pencher l’élection. Là on a un tout petit nombre d’indécis. Ce qui ne veut pas dire que tout est figé".