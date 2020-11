Elections américaines 2020 : pour Barack Obama, Joe Biden doit "donner un nouveau ton", après une présidence Trump qui a "mis en danger la démocratie"

Il s’est également réjoui du parcours de Kamala Harris, future vice-présidente, qui était parmi ses "premiers supporters" en 2008, année de son élection. "Je pense qu’ils ont le caractère et l’expérience de faire un travail incroyable, à une époque très compliquée dans ce pays, affirme Barack Obama. Mais au-delà de cette proximité personnelle, je pense que cela nous donne une chance de revenir à un gouvernement compétent et aidant, dont nous avons cruellement besoin et que le monde attend des Etats-Unis."

En parallèle, l’ancien président s’est en effet montré très critique vis-à-vis du mandat de son successeur, Donald Trump. "Nous avons vécu une présidence qui a remis en question une grande partie de normes institutionnelles de base", regrette-t-il dans un entretien avec le journaliste de CBS Scott Pelley. Notamment lorsque Donald Trump a refusé d’admettre la défaite qui se profilait… "Je pense qu’il était temps pour lui de concéder sa défaite le lendemain de l’élection, assène Barack Obama, avant de donner un conseil au président : "Si vous voulez, à cette dernière étape du jeu, que l’on se souvienne de vous comme quelqu’un qui fait passer le pays avant tout, il est temps pour vous de le faire."

On ne peut pas mentir de façon régulière ou remodeler la vérité pour qu’elle nous convienne

Au-delà de Donald Trump lui-même, Barack Obama estime que les quatre dernières années ont vu la démocratie américaine bafouée, pas seulement par le président. "Je suis plus préoccupé par le fait que des responsables républicains qui s’y connaissent clairement mieux, le soutiennent, note l’ancien locataire de la Maison-Blanche. C’est une nouvelle étape dans la délégitimation, non pas de l’administration Biden, mais de la démocratie en général."

Car Barack Obama tient à faire la distinction entre "les vraies différences de vision entre les démocrates et les républicains, sur des sujets complexes – l’avortement, les taxes – […] et la diabolisation des adversaires, le fait de bafouer les normes et les règles institutionnelles, ce genre de choses que j’ai vues au cours des quatre dernières années, et qui mettent en danger la démocratie telle qu’elle devrait fonctionner", explique-t-il à Oprah Winfrey.

Selon l’ancien président, Joe Biden et Kamala Harris auront la lourde tâche de "donner un ton différent" et "rééquilibrer" les choses. "Il faudra rappeler qu’on ne peut pas saisir la justice contre des ennemis politiques, mélanger les intérêts économiques personnels avec ceux du gouvernement, que le président ne peut pas mentir de façon régulière ou remodeler la vérité pour qu’elle lui convienne, qu’il ne peut pas traiter les journalistes d’ennemis de l’Etat", affirme Barack Obama.

Autant de choses que Joe Biden et Kamala Harris pourront tenter de réparer, en "donnant un ton différent". Mais cela ne suffira pas, estime Barack Obama : "il faudra travailler, non pas seulement au niveau présidentiel, mais qu’en tant que société civile nous puissions dépasser ces divisions profondes qui continuent de produire des blocages."