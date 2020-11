Elections américaines 2020 : l'équipe de campagne de Trump maintient que son candidat sera réélu

Alors que le candidat démocrate Joe Biden vient juste de passer en tête dans l’État de Pennsylvanie, l’équipe de campagne du président sortant Donald Trump a réaffirmé dans un communiqué ce vendredi qu’elle contesterait la légitimité de l’élection, rapporte CNN. Les projections faisant de Joe Biden le vainqueur sont "fausses" et la course est "loin d’être terminée", selon l’équipe du milliardaire.

"L’élection n’est pas terminée. Les fausses projections de Joe Biden comme gagnant sont basées sur des résultats dans quatre États qui sont loin de la ligne d’arrivée", a déclaré le conseiller général de la campagne de Donald Trump, Matt Morgan, dans un communiqué relayé par CNN.

Les candidats au coude-à-coude

"La Géorgie se dirige vers un recomptage et nous sommes convaincus que nous y retrouverons des bulletins mal récoltés et que le président Trump finira par emporter" ce bastion républicain, poursuit le communiqué de Matt Morgan. Joe Biden est passé ce vendredi en tête dans cet État remporté par les républicains depuis 1984 – sauf en 1992, où Bill Clinton avait gagné. L’écart ne tient toutefois qu’à un millier de voix.

Joe Biden vient également de passer en tête en Pennsylvanie, alors que le comté de Philadelphie a publié les résultats de 30.000 bulletins. Le démocrate y possède désormais une avance de plus de 5000 suffrages avec 95% des votes épluchés.

"Il y a eu beaucoup d’irrégularités en Pennsylvanie", a assuré l’équipe de campagne du républicain, "notamment des autorités électorales qui empêchent nos observateurs légaux volontaires d’avoir un accès significatif aux endroits de comptage", a poursuivi le communiqué.

L’équipe de campagne affirme également que des milliers de votes par correspondance au Nevada ne seraient pas corrects et que le président sortant est sur la "bonne voie" pour l’emporter en Arizona, malgré que "Fox New et Associated Press l’aient erronément attribué à Joe Biden".

Enfoncer le clou

Ce communiqué enfonce le clou : le président sortant n’a pour l’instant aucune intention d’admettre une défaite.

Joe "Biden compte sur ces États pour sa fausse victoire à la Maison Blanche mais une fois que l’élection sera terminée, le président Trump sera réélu", a conclu Matt Morgan.

Selon CNN, Joe Biden compte 253 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour être élu 46e président des Etats-Unis. Il mène la danse en Géorgie, Pennsylvanie, Arizona et Nevada tandis que Donald Trump est en avance en Caroline du Nord et en Alaska.