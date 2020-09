Élections américaines 2020 : ces débats qui ont marqué l’histoire des présidentielles aux États-Unis

Le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden s’affronteront ce mardi à Cleveland (heures heure belge ce mercredi) lors du premier débat présidentiel pour le scrutin du 3 novembre prochain. Un débat qui sera regardé par des millions d’Américains mais pas seulement. Il faut dire que les enjeux sont énormes tant la société américaine semble divisée. Par le passé, ces débats pour la présidentielle ont donné droit à des moments drôles, cocasses et parfois déterminants. Retour sur certains de ces débats les plus marquants de l’Histoire.

