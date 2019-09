Elections à Moscou : lourd recul pour les pros Kremlin

Les résultats ne sont pas encore définitifs mais les tendances sont déjà très claires et elles ne sont pas positives pour le pouvoir en place. Ce dimanche, les Moscovites ont pu aller voter pour renouveler l’assemblée parlementaire de Moscou. Le taux de participation était de 21,63%

Si ces élections ont suscité un vif intérêt, ce n’est donc pas pour leur pur enjeu politique. Mais bien parce que le pouvoir en place a pratiquement systématiquement rejeté les candidatures des membres de l’opposition pour manque de parrainages suffisants. Un prétexte qui a poussé dans la rue des milliers de manifestants durant plusieurs samedis d’affilée. Depuis la mi-juillet, ces mouvements massifs ont tenté de faire plier ces décisions, sans succès. Alexeï Navalny et plusieurs de ces partisans faisaient partie de ces exclus ainsi que l’avocate Lioubov Sobol. Les forces de l’ordre ont à plusieurs reprises opéré des milliers d’interpellations lors de ces rassemblements.

Plus de 2500 personnes auraient été arrêtées cet été à Moscou - © VASILY MAXIMOV - AFP

Un usage excessif de la force ?

A tel point que l’ONU, à travers sa Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet exige aujourd’hui une enquête sur le "recours excessif" à la force utilisé par les membres des forces de sécurité lors de ces manifestations. "Je suis préoccupée par les nombreuses arrestations et actions de police" a-t-elle précisé. Plus de 2500 seraient dans le cas, selon l’ONU. "Actuellement, cinq ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, et d’autres font face à des accusations criminelles", a détaillé Mme Bachelet.