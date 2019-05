Plus

Lorsque Jean-Claude Juncker a pris ses fonctions à la tête de la Commission européenne en 2014, il a rapidement fixé dix priorités pour son mandat. A l'heure ou 427 millions d'européens s'apprêtent à voter pour renouveler les 751 députés qui constituent le Parlement Européen et à quelques mois du terme de cette législature, quel bilan provisoire peut-on tirer de l’action du Luxembourgeois? Décryptage du travail mené sur certains des enjeux clés émis par la Commission.

Elections 2019: la Commision Juncker a-t-elle tenu ses promesses? - © Jonas Hamers / ImageGlobe

Le changement climatique C’est l’un des sujets phares de cette élection. Dès le début des années 2000, ce sont trois piliers (l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre) qui étaient censés guider la lutte contre le réchauffement climatique avec des objectifs communs. A ce titre, Jean-Claude Juncker, membre du Parti populaire européen, souhaitait d’ailleurs « une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique visionnaire en matière de changement climatique ». Conçu en 2015 pour dynamiser la politique énergétique européenne, l’Union de l’énergie impose aux Etats membres de mettre en place des plans liés à la sécurité énergétique de l’UE, au marché unique de l’énergie, l’augmentation de l’efficacité énergétique dans l’industrie et le bâtiment, la promotion des énergies renouvelables et l’investissement dans la recherche et l’innovation énergétique. L’Union Européenne a également joué un rôle très important autour des négociations qui ont mené à l’accord de Paris, signé par 195 pays en décembre 2015. Celui-ci vise à contenir l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre nettement en dessous de 2°C. L’UE a ratifié cet accord en octobre 2016. En matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique à l'horizon 2020, un ensemble d'actes législatifs contraignants a été établi (réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de l'UE et améliorer l'efficacité énergétique de 20%). L'UE a fixé des objectifs communs qu'il convient aux Etats membres d'appliquer et à ce niveau, les choses semblent sur la bonne voie. Au rayon des points positifs, notons aussi que la Commission a présenté en novembre de l’année dernière une stratégie de neutralité carbone qui prévoit une réduction des émissions de CO2 de 40% d’ici 2030 puis la neutralité carbone en 2050. En juin 2018, le Parlement et le Conseil ont proposés des objectifs plus ambitieux et se sont ainsi accordés sur la part des énergies renouvelables. Celle-ci est désormais portée à 32% dans le mix énergétique européen alors qu'elle était jusqu’à présent fixée à 27% pour l'horizon 2030. Si ces objectifs contraignants ont été revus à la hausse, ils ne sont pas encore suffisants selon les ONG. Malgré certaines avancées significatives, c’est même un manque d’ambition général qui est régulièrement pointé du doigt lorsqu’il s’agit de décrire le bilan climat et énergie de l'UE. Les propositions sont là mais, face notamment au retard de certains Etats membres sur leurs objectifs, les mesures concrètes tardent à se faire ressentir et ce, malgré l'urgence climatique annoncée par le GIEC, le groupe d'experts sur le climat.

Elections 2019: la Commision Juncker a-t-elle tenu ses promesses? - © ANDREAS SOLARO - AFP

Elections 2019: la Commision Juncker a-t-elle tenu ses promesses? - © FRED TANNEAU - AFP

Elections 2019 : la Commision Juncker a-t-elle tenu ses promesses ? - © PATRICK HERTZOG - AFP

Elections 2019: la Commision Juncker a-t-elle tenu ses promesses? - © JOHN THYS - AFP

Un bilan économique contrasté Parmi les priorités émises par la Commission Juncker, les objectifs d’emploi, de croissance, d’équité sociale, de sécurité, de transition numérique ou climatique, ne semblent pas tous avoir atteint le même degré de réussite. « Le chômage a baissé […], la croissance et l’investissement sont revenus. Nous allons mieux qu’en 2014 », s’est toutefois félicité Juncker. Annoncé en juillet 2014 puis opérationnel en septembre 2015, le « plan Juncker » a effectivement permis de relancer l’investissement et l’industrie en Europe. Grâce à la mobilisation de 315 milliards d’euros entre 2015 et 2018, l’objectif d’encourager l’investissement dans l’économie bas carbone a été atteint en 2018, avant d’être depuis porté à 500 milliards d’euros pour 2020. Toutefois, les inquiétudes concernant les inégalités sociales sont encore présentes et les perspectives économiques ne sont pas forcément réjouissantes au sein de tous les Etats-membres.

Elections 2019 : la Commision Juncker a-t-elle tenu ses promesses ? - © ARIS OIKONOMOU - AFP