Election sénatoriale en Géorgie : premiers résultats serrés lors de la double élection, un démocrate en tête selon CNN

Les tous premiers résultats de la double élection sénatoriale dans l’Etat américain de Géorgie, qui aura un impact décisif sur les premières années au pouvoir du nouveau président démocrate, pointent vers un coude à coude entre les candidats républicains au pouvoir et leurs rivaux démocrates.

Avec plus de trois quarts des bulletins, l’écart pour départager les candidats semble serré. Cela devrait néanmoins prendre plusieurs jours avant que les résultats définitifs soient arrêtés.

Si les deux candidats démocrates, Jon Ossoff et Raphael Warnock, battent les sénateurs républicains sortants, David Perdue et Kelly Loeffler, le Sénat passera sous le contrôle des démocrates. Selon les dernières informations publiées par CNN, ce sont les démocrates qui posséderaient une très légère avance. David Perdue et Jon Ossoff auraient en effet tous deux reçu 50% des voix, tandis que dans le second combat, c’est le démocrate Raphael Warnock qui serait en avance avec 50,4% des voix, contre 49,6% pour Keely Loeffler.

►►► À lire aussi : Accord nucléaire : l’Iran attend Biden, mais les tensions avec Trump peuvent encore dégénérer

A son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier, Joe Biden pourra alors compter sur un Congrès entièrement démocrate, et appliquer son programme.

Trois millions d’électeurs de la Géorgie, sur les 7,2 habitants enregistrés pour voter, ont déjà déposé leur bulletin à l’avance, une tendance déjà observée lors du scrutin présidentiel de novembre à cause entre autres de la pandémie de coronavirus.