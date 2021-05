Election présidentielle en Syrie ce mercredi : un scrutin pour asseoir un demi-siècle de pouvoir du camp Assad

Quoi qu’il en soit, Bachar al-Assad, 55 ans, a pu inverser le cours de la guerre avec l’aide de ses alliés (Russie, Iran et Hezbollah libanais), enchaînant à partir de 2015 les victoires et reprenant les deux tiers du territoire, au prix d’un bilan très lourd.

"L’espoir par le travail", tel est pourtant le slogan choisi par Bachar al-Assad pour sa campagne électorale, dans un pays à l’économie en lambeaux et aux infrastructures ravagées par le conflit, qui a fait plus de 388.000 morts et poussé à l’exil des millions de Syriens. "Les Syriens vont voter pour prêter allégeance à Bachar al-Assad et au système", résume l’analyste Fabrice Balanche, de l’Université Lumière Lyon 2. "Bachar al-Assad montre que les institutions fonctionnent à travers la tenue régulière des élections."

►►► À lire : Dix ans après le soulèvement, les révolutionnaires gardent un espoir, au milieu du désastre de la guerre

L’élection de ce 26 mai lui offrira un mandat de sept ans et se déroulera dans les régions sous contrôle de son armée. A Damas, ses portraits ont envahi les places. Il y a aussi, plus discrets, ceux des deux autres candidats, l’ex-ministre Abdallah Salloum Abdallah et Mahmoud Mareï, membre de l’opposition tolérée par le pouvoir. Des faire-valoir, accusent les détracteurs. La loi électorale impose aux candidats d’avoir vécu en Syrie dix ans de suite avant le scrutin, ce qui exclut de facto les figures de l’opposition en exil, très affaiblies.