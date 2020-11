Election présidentielle américaine: le Wisconsin, où tout peut encore basculer

A un kilomètre de là, deux pancartes "Trump" trônent chez les Davies. Le fils aîné est sur ses champs de soja : Chris estime que Trump a eu raison : "Je pense qu’il est là pour rendre sa grandeur à l’Amérique. Il a été très actif avec les accords commerciaux. Maintenant, nous avons des accords commerciaux équitables avec les autres pays. On n’en abuse pas. Nous avons un bon produit local et nous sommes ici pour nourrir le monde".

Dans la ferme de Sarah Doyle, le nom de Joe Biden est planté à l’entrée : "Ici nous avons les jeunes vaches. Et celle-là, a déjà un avis tranché ! Nous avons construit cette nouvelle grange il y a 6 ou 7 ans. Les gens ici agrandissent de plus en plus leurs troupeaux parce que nous avons des problèmes avec les prix qui sont si bas. Et donc la seule chose qu’on peut faire c’est d’essayer d’aller plus vite, mais ça ne fonctionne pas bien".

Le QG républicain de Racine, Wisconsin - © SCOTT OLSON - AFP

La guerre commerciale a affecté les producteurs de soja du coin, mais les prix sont remontés, à la satisfaction de Chris : "Ce sont les meilleurs prix que nous avons vus pour le soja depuis 8 ans. Ils ont jamais été aussi hauts."

Même s’ils ne sont pas tous d’accord, Chris ne craint pas une division au sein des fermiers de Wisconsin Dells : "On s’entend. On s’entend très bien ! On envoie d’ailleurs notre lait dans la même laiterie. Mais nous avons des avis différents. Ici en Amérique, on fera un choix le 3 novembre et on fera avec."

Joe Biden est toujours en tête des sondages dans le Wisconsin, et Donald Trump est venu il y a quelques jours dans la "Laiterie" des Etats-Unis où le vote rural peut tout faire basculer. Il y a 4 ans ici, le candidat républicain l'avait remporté avec moins d'un pourcent des voix.