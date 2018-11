Élection présidentielle à Madagascar: la revanche des "ex"

Meetings fastueux avec arrivée sur scène en hélicoptère et feux d’artifice, distribution de t-shirts à tout va, promesses à faire tourner la tête d’une population miséreuse … "La forme compte hélas plus que le fond dans notre pays", déplorait à quelques jours du scrutin Ketakandriana Rafitoson, la directrice exécutive de Transparency International Madagascar. "Il n’y a pas eu de propositions concrètes en termes de projets de société ; ce sont juste des gesticulations, du show. C’est dangereux pour les électeurs !"

Quelques 10 millions d’électeurs ont été appelés aux urnes mercredi dernier pour choisir un candidat parmi les 36 en lice. On annonçait ce scrutin comme le combat des "ex" : les 4 derniers présidents à avoir dirigé le pays s’y présentaient. À en voir les premières tendances, les observateurs ne s’y sont pas trompés…

Le vote s'est déroulé sereinement, mais les observateurs ont constaté une série d'anomalies. - © S. TÉTAUD

Mercredi, le vote s’est déroulé de manière sereine. Les 15.000 observateurs nationaux et internationaux ont rendu leurs conclusions : tous ont constaté des anomalies, ouverture avec retard des bureaux de votes, urnes ou isoloirs manquants, erreurs sur les listes électorales, etc. L'Union européenne a relevé 5 cas d'incidents plus sérieux, tel que des bourrages d'urnes ou des votes interrompus. Toutefois, "ces divers incidents, marginaux, ne peuvent pas avoir d'impact sur le résultat", affirme Cristian Preda, le chef de la mission d'observation européenne.

Pour le Père Germain Rajoelison, secrétaire général de Justice et Paix, une ONG catholique qui a déployé plus de 5000 observateurs bénévoles sur le territoire, l’étape la plus délicate et la plus risquée a lieu en ce moment-même.

"Mon inquiétude à moi, c’est l’acheminement des bulletins de vote et des procès-verbaux des zones enclavées vers la capitale. Il y a beaucoup de zones rouges en ce moment sur l’île, où les dahalos (bandits de grand chemin et voleurs de zébus, ndlr) coupent les routes et attaquent la population. L’insécurité crée des risques de fraudes."