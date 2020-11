Election américaine: la Floride, au cœur d'une bataille décisive

J-1 avec l’élection présidentielle aux Etats-Unis. Ce mardi, les électeurs se rendent aux urnes. Et il y a des endroits qui seront sous les feux des projecteurs tellement l’enjeu est important. C’est particulièrement le cas en Floride qui est au cœur de la campagne des deux candidats. C’est l’Etat pivot par excellence, ici, rien n’est joué : d’élection en élection l’Etat balance entre démocrates et républicains. Pour Donald Trump et pour Joe Biden, l’emporter en Floride est presque indispensable pour gagner l’élection présidentielle car l’Etat compte beaucoup de grands électeurs.

Ce dimanche encore, Donald Trump était en Floride pour un meeting électoral après une journée marathon. Mais il y a des endroits qui seront véritablement décisifs en Floride, notamment ici, à Jacksonville, une des dernières grandes villes dirigées par les républicains qui avait permis à Donald Trump de passer en 2016, mais où la bataille pour le détrôner est plus intense que jamais.

Jacksonville, bastion républicain

En Floride, ce n’est certainement pas l’endroit le plus connu des touristes, pourtant Jacksonville est la plus grande ville de tout l’Etat. Cette région de Floride au Nord est un bastion républicain depuis plus de 40 ans.

C’est ici que Chantal Bierchen, venue de Belgique il y a quelques années, a ouvert son restaurant, Belgian Sweet House. Très proche de ses clients, cette Belge le constate : cette élection provoque des tensions. "Les gens ici, ils ont peur, ils paniquent et sur un autre côté ils deviennent très agressifs avec n’importe qui, n’importe comment et pour n’importe quelle raison".

A la terrasse de chez Chantal, il n’y a que les gaufres qui mettent tout le monde d’accord. Politiquement, les avis sont partagés. Les partisans de Trump sont nombreux, comme Jack Heller : "Je vois beaucoup plus de pancartes, d’enthousiasme et d’affiches pour le président Trump que pour Biden et c’est un indicateur" ou Brian Poker : "Je vais voter pour le président Donald Trump. La première raison, c’est l’économie. Je pense que ce qu’il a fait pour l’économie est très impressionnant, particulièrement en cette période de pandémie ".

Certains doutent, comme Debbie Van Schoor : "J’ai voté pour Trump dans le passé. Je voulais juste soutenir quelqu’un qui n’était pas encore dans le milieu politique […] Il a su comment utiliser le système pour devenir celui qu’il voulait être. Mais malheureusement, tout tourne toujours autour de lui, comme nous l’avons vu ces quatre dernières années. Oui. Il faut du changement".