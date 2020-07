Election américaine 2020 : le Lincoln Project, ces Républicains en ordre de marche pour combattre Donald Trump

Le 17 décembre 2019, les fondateurs annoncent la création du Lincoln Project dans une carte blanche publiée dans le New York Times avec pour simple titre : "Nous sommes républicains et nous voulons que Trump soit vaincu". Une idée simple et un calendrier ; les prochaines élections américaines qui s’annoncent cruciales. D’autant plus en pleine de crise du Coronavirus où le nombre de cas bat chaque jour un nouveau record aux Etats-Unis, mais aussi avec une économie qui subit de plein fouet la crise et des tensions raciales exacerbées à la suite de la mort de George Floyd .

Et leur figure symbolique est toute trouvée. Ils ont choisi de se référer à l’illustre ancien président des Etats-Unis, Abraham Lincoln. Lincoln fut celui qui réussi à unir un pays divisé par la guerre civile. Ce qui, dans une Amérique plus que jamais polarisée, prend tout son sens. Un symbole d’autant plus fort, que la figure de Lincoln est souvent reprise par Trump lui-même. Une façon donc pour les membres du Lincoln Project de dire à Trump : "Lincoln était un bon président, toi non", détaille Tanguy Struye.

Les membres sont aussi ceux qui avaient voté pour Donald Trump en 2016, en espérant que le candidat finisse par acquérir les compétences présidentielles et qui sont aujourd’hui déçus. C’est d’ailleurs aussi ce qu’explique George Conway, dans le podcast du Lincoln Project, ‘Republicans Defeating Trump’(les Républicains combattent Trump, ndlr) : "Je continuais à soutenir Trump en me disant ‘bon, il va s’améliorer’, mais il ne l’a jamais fait. C’était très frustrant à regarder. Je continuais à me demander mais c’est quoi son problème ? […] Pourquoi ne peut-il pas seulement faire le job ?" Selon Tanguy Struye, le problème c’est que "le président est resté candidat".

Premier élément : les fondateurs et les membres du Lincoln Project sont bien des Républicains, "conservateurs" mais plus "modérés" que la nouvelle tendance populiste du parti à l’ère de Donald Trump.

Alors finalement, les Républicains anti-trump se sont organisés. "Et ils sont bons", insiste le spécialiste des Etats-Unis. Alors qu’ils "sont partis de zéro, ils ont une ascension fulgurante". En à peine six mois ils ont réussi à atteindre 1,2 million d’abonnés sur Twitter, l’aire de jeu préférée de Donald Trump. Ils sont très actifs sur ce réseau Et ils ont l’expertise. Tanguy Struye rappelle que " l’un des fondateurs a travaillé pour George. W Bush et la campagne de John McCain. Ils ont donc beaucoup d’expérience en communication et en stratégie de campagne. De plus George Conway a un important réseau".

Ils sont aussi des centaines d’experts en politique ayant une expérience de la politique nationale américaine à se joindre aux forces vives. "Une centaine d’anciens officiels ayant travaillé pour George W. Bush ont créé des bases de contacts, ils sont capables de lever de l’argent et ils sont actifs dans leur réseau pour appeler à ne pas voter pour Donald Trump", indique Tanguy Struye. Et d’ajouter, "il s’agit de l’élite républicaine, généralement riche. En plus, ils fonctionnent sur les réseaux sociaux, donc ce qu’ils doivent produire ne coûte pas si cher".

Et, "leurs vidéos sont exceptionnellement bien faites ", commente Tanguy Struye. Leur vidéo "Mourning in America" (Deuil en Amérique) a été vue 2,8 millions de fois.